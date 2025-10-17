Dentro de los 50 mejores bares del mundo la bandera de Colombia se ondea gracias al trabajo de representación de Alquímico, un bar ubicado en pleno centro histórico de Cartagena, sobre la Calle del Colegio.

La lista publicada por The World 50 Best Bars ubica a la apuesta colombiana dentro de las 15 mejores, específicamente en el puesto número 11. Hace parte de la lista de 7 latinoamericanos dentro de la lista y ya lleva 6 años consecutivos reconocido en la misma. Se ha ganado su lugar gracias a su apuesta por el trabajo junto a comunidades vulnerables de Colombia.

“Para nosotros siempre ha sido un motivo de orgullo y responsabilidad, porque no solo representamos al bar, a Cartagena y al país, sino también a la región suramericana. Nos motiva seguir impactando a las personas con las cosas que hacemos en el bar, trabajando con comunidades indígenas y de campesinos”, señaló en entrevista para Pulzo Miguel Mora, project manager de Alquímico.

¿Qué diferencia a Alquímico de otros bares?

Mora explica que la apuesta diferente de Alquímico consiste en impactar positivamente a las comunidades a su alrededor, puesto que el compromiso férreo del bar es hacer de la fiesta y el consumo de cócteles una experiencia que tenga detrás un aporte social.

“Por medio de hacer cócteles hemos venido construyendo comunidad. Cada menú de nuestra casa tiene un propósito y un objetivo, impactamos directa a indirectamente a la gente que trabaja con nosotros. Buscamos siempre aportar a nuestra ciudad y nuestro país”

Un claro ejemplo de ello es el último menú del primer piso del bar llamado ‘Comunidad’, del cual se aportó un porcentaje de las ganancias al proyecto que consistía en llevar agua a la región de los Montes de María.

“Se construyó una planta potabilizadora de agua, unos tanques de almacenamiento para los 17 patios de las familias. Eso se logró haciendo cócteles. Ese proyecto ya se construyó y se entregó”, añadió.

Alquímico nunca para. Su nuevo menú de temporada, llamado ‘Sabores con propósito’, tiene como objetivo destinar un porcentaje de cada cóctel a la construcción de la primera escuela en Cartagena destinada a clases de coctelería y aulas para música.

¿Cuáles son los 50 mejores bares del mundo? Uno es colombiano

Aquí la lista oficial para 2025 de The World’s 50 Best Bars:

Leone (Hong Kong). Handshake Speakeasy (Ciudad de México). Sips (Barcelona). Paradiso (Barcelona). Tayēr + Elementary (Londres). Connaught Bar (Londres). Moebius Milano (Milán). Line (Atenas). Jigger & Pony (Singapur). Tres Monos (Buenos Aires). Alquímico (Cartagena). Superbueno (Nueva York). Lady Bee (Lima). Himkok (Oslo). Bar Us (Bangkok). Zest (Seúl). Bar Nouveau (París). Bar Benfiddich (Tokio). Caretaker’s Cottage (Melbourne). The Cambridge Public House (París). Satan’s Whiskers (Londres). Locale Firenze (Florencia). Tlecān (Ciudad de México). Tan Tan (São Paulo). Mirror Bar (Bratislava). CoChinChina (Buenos Aires). Baba au Rum (Atenas). Nouvelle Vague (Tirana). Hope & Sesame (Guangzhou). Danico (París). Scarfes Bar (Londres). Svanen (Oslo). Sastrería Martinez (Lima). Panda & Sons (Edimburgo). Röda Huset (Estocolmo). Mimi Kakushi (Dubái). Salmon Guru (Madrid). Coa (Hong Kong). Sip & Guzzle (Nueva York). Drink Kong (Rome). Double Chicken Please (Nueva York). Maybe Sammy (Sídney). 1930 (Milán). Jewel of the South (Nueva Orleans). Virtù (Tokio). Overstory (Nueva York). The Bar in Front of the Bar (Atenas). The Bellwood (Tokio). The Bellwood (Tokio). Nutmeg & Clove (Singapur).

