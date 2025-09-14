Un nuevo episodio de turismo criminal sacude a Medellín, luego de que un grupo de visitantes de República Dominicana denunciara haber sido víctimas de intoxicación y hurto dentro de un hotel en El Poblado.

La situación fue divulgada por el medio Denuncias Antioquia a través de un video en el que un allegado a los afectados narró lo ocurrido. Según el testimonio, el hecho se registró el pasado fin de semana, cuando los turistas conocieron a dos mujeres en un bar conocido como La Logia. Posteriormente, las invitaron a un hotel con suites de la misma zona.

En el lugar, las mujeres habrían manipulado las bebidas de los extranjeros, agregándoles algún tipo de sustancia que los dejó inconscientes. Aprovechando la situación, las presuntas responsables se llevaron un botín que incluye dos celulares iPhone, cadenas de oro y una fuerte suma en efectivo que ascendería a 250.000 dólares.

“Ellas les pusieron algo en las bebidas, mis amigos quedaron rendidos y cuando despertaron ya no tenían nada”, relató el denunciante en la grabación difundida en redes sociales.

Los turistas recuperaron la conciencia varias horas después, sin recordar con claridad cómo ocurrieron los hechos, mientras que las mujeres abandonaron el lugar sin ser vistas por el personal del hotel.

Aunque las autoridades locales aún no han emitido un pronunciamiento oficial, el caso se suma a otros reportes recientes sobre la modalidad de “paseo millonario en suites”, en la que extranjeros son contactados en bares y posteriormente despojados de sus pertenencias.

Este nuevo incidente ha desatado preocupación en plataformas digitales, donde ciudadanos exigen mayor control y acciones contundentes para frenar estas prácticas que ponen en riesgo a los visitantes y afectan la reputación internacional de Medellín como destino turístico.

