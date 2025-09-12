Un local comercial ubicado en el barrio Bochica Sur, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, fue el nuevo blanco de una banda de atracadores que intimidó con armas al administrador del lugar y a una de sus empleadas.

El grupo, conformado por cuatro hombres y una mujer, engañó al dueño del supermercado y a la trabajadora haciéndose pasar por clientes. Luego sacaron armas de fuego y exigieron que les entregaran sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad registraron el rostro de los cinco delincuentes, así como lo que se llevaron del local: botellas de licor, productos de las alacenas y algunos paquetes de cigarrillos.

Una de las mujeres aprovechó para sacar la bandeja de la caja registradora y vaciar el dinero en una maleta que llevaban para ocultar el botín.

Otro de los cómplices, señalado como el líder de la banda, amenazó a las víctimas con una de las armas y les ordenó abrir una caja de seguridad. El administrador explicó que no tenía la llave para hacerlo, lo que evitó que los ladrones accedieran a ella.

Después de varios minutos de tensión, los delincuentes huyeron del lugar uno por uno para no despertar sospechas. El último en salir volvió a intimidar a los trabajadores y les advirtió que los matarían si intentaban seguirlos.

Por ahora, las autoridades no se han pronunciado sobre el hecho, mientras que el video de la cámara de seguridad circula ampliamente en redes sociales.

#BOGOTÁ. Aterrador atraco a mano armada en supermercado del b/Bochica Sur, loc/Rafael Uribe. Cinco sujetos (cuatro hombres y una mujer), intimidaron al administrador del local durante varios minutos para robarle productos y el dinero de la caja registradora. ÚNETE 👉… pic.twitter.com/ke71ZBi9cU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 12, 2025

Robo en restaurante de Bogotá

En días recientes ocurrió otro asalto en el norte de la ciudad, en la localidad de Usaquén, donde una pareja fue despojada de sus pertenencias por hombres armados mientras compartían en el restaurante Luna Azul.

En video quedó registrado el momento en que los criminales llegaron en dos motos y, con armas en mano, amenazaron a los comensales. Durante el forcejeo, varias mesas y platos cayeron al piso.

Además, los atacantes golpearon a las víctimas con sus armas antes de huir en las motocicletas en las que los esperaban sus cómplices.

