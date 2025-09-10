Lo que prometía ser un momento íntimo se convirtió en una experiencia aterradora para una pareja en Río de Janeiro, Brasil. Dos hombres armados los abordaron justo cuando ingresaban en motocicleta a un motel, en plena luz del día, y los despojaron de sus pertenencias.

El violento hecho, captado por cámaras de seguridad del lugar, se viralizó en redes sociales y ha despertado tanto indignación como comentarios irónicos por parte de usuarios.

De acuerdo con el portal Metrópoles, el asalto se dio el pasado viernes 5 de septiembre, alrededor de la 1:20 de la tarde, en un motel del barrio Madureira, en la zona norte de la ciudad.

La pareja se movilizaba en motocicleta y se detuvo en la ventanilla de servicio para solicitar habitación, un procedimiento habitual en este tipo de establecimientos.

Sin embargo, en cuestión de segundos, otra moto se estacionó a su lado. En ella viajaban dos hombres, uno de los cuales descendió rápidamente, desenfundó un arma de fuego y obligó a las víctimas a entregar su motocicleta.

Mientras tanto, su cómplice aprovechó para despojar a la mujer de su reloj y su bolso, mientras el acompañante entregaba sin resistencia otros objetos personales.

➡ Casal vai a motel, sofre assalto, fica a pé e perde a transa Imagens de uma câmera de segurança do estabelecimento registraram toda a ação. Ladrões renderam as vítimas e levaram a moto e celulares Leia na coluna de @carloscarone78: https://t.co/q1x0NR2VgE pic.twitter.com/K9k1W771QE — Metrópoles (@Metropoles) September 6, 2025

Las imágenes también muestran que, en ese momento, otra pareja que esperaba en un automóvil para ingresar al motel presenció el asalto. Al darse cuenta del peligro, se bajaron del carro con las manos en alto y buscaron refugio en un área restringida del establecimiento, evitando así convertirse en otras víctimas.

Después de intimidar a la pareja y hacerse con sus pertenencias, los dos asaltantes huyeron rápidamente en ambas motocicletas. Las autoridades de Río de Janeiro ya adelantan investigaciones sobre el caso y analizan videos de distintas cámaras de seguridad en la zona para identificar a los delincuentes y determinar sus rutas de escape.

