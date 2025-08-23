Las principales ciudades de Colombia continúan sumidas en la inseguridad, que ya no respeta estratos, edades o géneros. Cientos de ciudadanos reportan al día ser víctimas de robos, estafas, fleteos, ciberatracos y todas las modalidades que están empleando los delincuentes para hacer de las suyas.

A las imágenes de atracos en tiendas de Bogotá, se suman las de los ataques que están sufriendo los medellinenses, y que han sido captados por cámaras de seguridad y transeúntes que, con horror, filman los robos que están siendo cometidos a plena luz del día y sin que las autoridades den abasto para lograr capturas.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se aprecia en robo, en las inmediaciones del centro comercial El Tesoro, en una de las zonas más famosas y exclusivas de Medellín. En el clip, se observa a una banda de atracadores que, en apenas segundos, despojan a su víctima de todas sus pertenencias.

#INSEGURIDAD. Impactantes imágenes de robo a ocupantes de taxi en inmediaciones al CC/El Tesoro de Medellín. Ciudadano registró el angustiante momento cuando delincu-ntes en motocicleta amenaz-ron a víctim-s con arma de fuego para rob-rle las pertenencias en cuestión de segundos. pic.twitter.com/xWsrnRNVKG — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 24, 2025

Las impactantes imágenes del robo al ocupante del taxi registraron el angustiante momento en el que dos delincuentes en una moto amenazan a la víctima con un arma de fuego. Sin embargo, lo más preocupante es que en la escena también aparece una segunda motocicleta.

El parrillero de la primera moto comete el robo, pero otro cómplice se encarga de detener el tráfico para facilitar la huida. El ladrón encargado de quitarle las pertenencias al ocupante del taxi forcejea por unos instantes, aunque logra amedrentar a su víctima con el arma.

Aprovechando que ningún ciudadano puede intervenir para evitar el hurto, los ladrones ponen marcha a sus motos y se van del lugar con total tranquilidad y ante la mirada de conductores y transeúntes.

