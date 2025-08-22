En el sur de Bogotá, un intento de atraco terminó con un oficial de la Policía herido y una cinematográfica persecución que involucró patrullas motorizadas, drones y el helicóptero Halcón.

El hecho ocurrió en el sector de La Marichuela, en la localidad de Usme, donde, según reportó ‘Gato Noticias’ de Olímpica Stereo, un hombre con arma de fuego interceptó a un vecino y, bajo amenaza de muerte, lo obligó a entregar sus pertenencias. El hecho se registró a plena luz del día y fue presenciado por varios residentes, que no pudieron hacer nada ante la intimidación del delincuente.

Policía herido en intento de hurto en Usme

Minutos después, una patrulla motorizada de la Policía que pasaba por el lugar notó lo que ocurría. El uniformado al mando, un teniente, descendió del vehículo y se acercó al individuo para evitar el asalto. Sin embargo, el sujeto reaccionó con violencia y le disparó, hiriendo al oficial.

El atacante aprovechó la confusión para huir, pero rápidamente se activó un operativo de búsqueda. Las autoridades desplegaron unidades en tierra y pidieron apoyo aéreo: el helicóptero Halcón y drones de vigilancia comenzaron un rastreo coordinado desde el cielo.

Gracias a la rápida acción de los uniformados y la tecnología de seguimiento, el sospechoso fue ubicado y detenido. La captura se logró luego de una persecución que abarcó varias cuadras de la zona, y que mantuvo en alerta a los habitantes del sector.

El teniente herido fue trasladado a un centro médico, donde recibió atención oportuna. Según fuentes policiales, se encuentra fuera de peligro. Por su parte, el capturado quedó a disposición de la Fiscalía y deberá responder por tentativa de homicidio, porte ilegal de armas y hurto.

