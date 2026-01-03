En medio del cubrimiento de la noticia internacional del momento, que es la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, un periodista de Noticias Caracol vivió momentos bastante tensos y hasta preocupantes en la frontera entre Venezuela y Colombia.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cayó Nicolás Maduro: Donald Trump confirmó que fue capturado y extraído desde Venezuela)

El periodista Carlos Barragán se montó en un taxi y pretendía pasar la frontera para contar cómo estaban los ánimos con esta noticia que sacudió a toda la región debido a su extrema importancia y gravedad.

Sin embargo, allí comenzó toda la odisea y la preocupación, pues según comentó en vivo, primero fue detenido por la Guardia Nacional para, le dijeron, un “registro rutinario”, en el que le pidieron los papeles, revisaron sus pertenencias y mucho más.

Lee También

No obstante, todo se complicó cuando llegó la Dirección General de Inteligencia Nacional (Diginin), ya que los interrogaron por más de dos horas y luego les borraron toda la información que tenían en las cámaras y los celulares, como fotos, videos, conversaciones y mucho más.

Esto fue lo que contó Carlos Barragán, en medio de su preocupación:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Noticias Caracol (@noticiascaracol)

Luego de que les borraron toda la información, los pasaron a un control migratorio donde les negaron la entrada a Venezuela, por lo que al menos durante las próximas 24 horas no podrán ni siquiera intentar el cruce de la frontera, al menos de que tengan una solicitud diplomática o algo por el estilo.

(Ver también: Futuro de Maduro pinta negro: Fiscal General de EE. UU. anuncia lo que se le viene encima)

Más allá de eso, Barragán aseguró que esta es una situación más que preocupante porque “uno no sabe qué pueda pasar”, teniendo en cuenta que la tensión en Venezuela está bastante alta justamente por este hecho, que tiene a Nicolás Maduro en un avión con rumbo a Nueva York, Estados Unidos, para ser judicializado por delitos relacionados con narcotráfico.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.