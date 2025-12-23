El periodismo latinoamericano está de luto por el fallecimiento de Margiory Fiaschi, reconocida periodista venezolana con una amplia trayectoria en radio, televisión y medios digitales. La comunicadora murió en Bogotá, donde permanecía bajo atención médica especializada desde 2023, acompañada por sus familiares.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Las 3 preocupaciones de Vivian Polanía antes de morir: una de ellas era grave sobre su bebé)

Nacida en Valencia, estado Carabobo, Fiaschi se formó como comunicadora social y construyó una carrera destacada por su rigor informativo y compromiso con el oficio. Inició su camino profesional en Radio América y más adelante asumió la dirección de un medio regional, lo que impulsó su proyección a escenarios de alcance nacional.

Su rostro se volvió familiar para la audiencia venezolana como presentadora del programa informativo ‘Entre Noticias’, espacio en el que se consolidó por su manejo equilibrado de la información y su estilo sobrio frente a los acontecimientos diarios.

Lee También

Desde 2023, la periodista enfrentó una lesión cerebral que la mantuvo alejada de los medios y bajo constantes tratamientos médicos. Durante ese periodo, compartió mensajes de fortaleza y esperanza a través de redes sociales, donde recibió el respaldo de colegas, seguidores y figuras del periodismo.

Compañeros de profesión la describieron como una comunicadora íntegra, disciplinada y profundamente respetuosa del ejercicio periodístico, cualidades que marcaron su legado dentro de los medios venezolanos.

En distintos mensajes públicos, Fiaschi expresó que su mayor motor durante este proceso fue su hija, a quien consideraba su principal fuente de fortaleza en medio de la adversidad.

La noticia de su fallecimiento provocó numerosas muestras de condolencia por parte de periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que siguieron su trabajo durante años. Su partida deja un vacío significativo en el periodismo regional y en quienes valoraron su compromiso con la información responsable.

Mensaje de Margiory Fiaschi para su hija

En su cuenta de Instagram, la comunicadora publicó un emotivo mensaje el 6 de julio de 2025 por motivo del cumpleaños de su hija, Ana Paula, sin imaginarse que ese sería uno de sus últimos mensajes en dicha plataforma.

“Aunque estos 4 años no han sido tan ligeros para ambas. He procurado seguir mi instinto para ejercer mi rol de mamá; entre ensayo y error avanzo y le pido a Dios, la Virgen y al Espíritu Santo que me guíen y me sostengan para darte lo mejor de mí, a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde tus 2 años”, escribió Fiaschi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Margiory Fiaschi V. (@m.fiaschi)

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.