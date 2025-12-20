María Gabriela Isler habló abiertamente sobre su vida sentimental en el programa ‘La Red’, de Caracol Televisión, donde se refirió al fin de su relación con Mauro Urquijo y explicó las razones que la llevaron a tomar esa decisión, además de confirmar que hoy atraviesa una nueva etapa personal.

Durante la entrevista, Isler aseguró que el vínculo con Urquijo se fue desgastando con el paso del tiempo, especialmente por la pérdida de comunicación y de la vida íntima. Según explicó, esos factores terminaron siendo determinantes para el final de la relación.

Isler fue enfática en señalar que, para ella, la intimidad es un pilar fundamental dentro de una relación estable, junto a la confianza y el cariño. En ese sentido, explicó que la ausencia de ese componente terminó debilitando el vínculo.

“El hecho de estar juntos, compartir y mantener una vida íntima activa es lo que sostiene una relación con el paso de los años. Cuando eso se pierde, la relación se debilita, y eso fue lo que ocurrió entre nosotros”, agregó.

Isler también aclaró que la ruptura fue una decisión necesaria para evitar seguir haciéndose daño mutuamente y dejó claro que no hubo infidelidad en el proceso.

“Ambos nos estábamos haciendo daño, cuando en realidad podíamos darnos la oportunidad de encontrar algo diferente en el amor. Quiero dejarlo muy claro: no hubo infidelidad ni engaño, porque mi relación con Mauro ya había terminado”, sostuvo.

¿Quién es la nueva pareja de María Gabriela Isler?

Durante la entrevista, María Gabriela Isler confirmó que actualmente tiene una nueva relación sentimental. Según contó, el vínculo comenzó hace aproximadamente un mes, luego de conocer a su actual pareja en un gimnasio.

“Nos conocimos en el gimnasio y, a partir de ahí, comenzó la conversación, el acercamiento y ese ‘feeling’ entre los dos”, explicó.

Finalmente, María Gabriela decidió hacer pública la relación y presentó a su nuevo compañero sentimental. “Hoy quiero presentarles a mi novio, Rafael Moreno. Es abogado y nació en Leticia, Amazonas”, concluyó.

