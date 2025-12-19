‘Lokillo Flórez’, humorista colombiano, reconocido por su participación en ‘Perros Criollos’, expuso que recibió amenazas de muerte luego de su intensa batalla contra el rapero chileno El Menor (Efraín Jesús Reeve Barría).

Aunque el freestyler ya había hablado de la situación el pasado 11 de diciembre, luego de la primera jornada de las FMS World Series 2025, disputadas en Valencia, España. El enfrentamiento trascendió el escenario y dio paso a una ola de mensajes agresivos y advertencias violentas entre seguidores de ambos artistas.

De acuerdo con versiones conocidas, la batalla concluyó en un ambiente cargado de tensión, marcado por señalamientos de agresiones mutuas. Entre los episodios más comentados figura un intento de ‘El Menor’ por tomar el rostro de ‘Lokillo’, acción que derivó en una sanción y la derrota del representante colombiano.

En sus últimas declaraciones desde sus redes sociales causó preocupación al afirmar que las amenazas continúan y llegan a “límites inaceptables” y aclaró que entre Reeve y él no hay ningún problema.

“Es inaceptable que un espacio de cultura se vea manchado por el odio. No podemos permitir que la pasión por una disciplina se convierta en una excusa para amenazar la vida de nadie”, indicó Flórez.

‘Lokillo’ Flórez pasa por difícil situación familiar

La controversia ocurrida en las FMS World Series 2025 dejó al descubierto un problema que supera el ámbito musical: la agresividad en redes sociales. Este tipo de reacciones, lejos de aportar al espectáculo, terminó en amenazas contra uno de los participantes y empañó un evento concebido como una vitrina de talento, competencia y respeto.

En este sentido, el humorista puso en evidencia que las reacciones desfavorables en redes sociales les causan un reto para su salud mental y más teniendo en cuenta que pasa por una situación difícil.

“No ha sido fácil para mí cuidar mi salud mental, teniendo en cuenta que esto se suma a una situación familiar que me tiene muy mal por estos días”, concluyó.