La divulgación de un audio y una imagen vuelven a poner sobre la mesa los señalamientos de supuesta financiación ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro, un episodio que Juan Fernando Petro calificó como falso y manipulado. El material fue atribuido a Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, poco antes de su extradición a Estados Unidos.

Mientras el presidente Petro adelantaba actividades oficiales en Washington, en Bogotá la precandidata presidencial Vicky Dávila dio a conocer la grabación, en la que el ‘Tuluá’ habla de presuntos aportes económicos a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por medio del hermano del mandatario. La revelación coincidió con el resurgimiento del debate sobre el llamado ‘Pacto de La Picota’ y el papel que habría cumplido Juan Fernando Petro.

Según El Tiempo, personas cercanas al jefe criminal, requerido por una corte del estado de Texas, aseguraron que el audio existe y que habría supuestas evidencias de esos aportes económicos. Entre ese material se incluyó una fotografía en la que aparece Juan Fernando Petro, hermano del presidente Gustavo Petro y, en una esquina, la imagen del capo, lo que fue presentado como una posible videollamada.

En diálogo con el medio citado, Juan Fernando Petro rechazó de manera tajante esas versiones. Afirmó que nunca entregó dinero a la campaña de su hermano, aunque reconoció que sí la respaldó políticamente. También negó haber recibido recursos de ‘Pipe Tuluá’ y aseguró que no lo conoce personalmente. “Esa foto es un montaje”, sostuvo.

En el audio divulgado, el ‘Pipe Tuluá’ asegura tener videos, audios y consignaciones que probarían el paso de dinero a la campaña presidencial, incluso para influir en otras entidades del Estado. Sin embargo, Juan Fernando Petro insistió en que el contenido de la grabación no corresponde a la verdad y que hace meses intentaron chantajearlo mediante un mensaje enviado a su padre.

“Hace unos meses le enviaron a mi papá un audio en el que decían que, si extraditaban a ‘Pipe Tuluá’, revelaban un video en el que supuestamente yo aparecía recibiendo fajos de dinero. Cuando vimos el video, había bolsas con fajos de billetes y un montón de gente y yo no estaba ahí“, dijo Fernando Petro al diario. Finalmente, el hermano del presidente cuestionó el momento en que aparece el audio y sugirió que se trata de una estrategia política de candidatos rezagados en las encuestas.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.