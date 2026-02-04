El Gobierno de Gustavo Petro adelantó el primer bombardeo del año contra el ELN, en el marco de una operación militar de alta precisión desarrollada en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. La ofensiva se ejecutó desde la madrugada en zonas rurales de los municipios de El Tarra y Tibú.

De acuerdo con información confirmada por fuentes de Pulzo, la acción aérea fue adelantada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana, mientras que el avance por tierra estuvo a cargo de otras unidades de uniformados que ingresaron posteriormente a la zona intervenida.

Según el comunicado oficial de las Fuerzas Militares, la operación dejó como resultado la neutralización de siete presuntos integrantes del ELN y la captura de uno más, en acciones conjuntas y coordinadas entre tropas de la Segunda División del Ejército, la División de Asalto Aéreo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

#Ampliación | #EnDesarrollo de la operación de alta precisión que se lleva a cabo desde la madrugada en los municipios de El Tarra y Tibú, #NorteDeSantander, por parte de las tropas de @Ejercito_Div2, @Ejercito_Davaa, y en acción conjunta y coordinada con la @FuerzaAereaCol y la… pic.twitter.com/6upMs7lt2L — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 4, 2026

Golpe contra el ELN en el Catatumbo

Durante el operativo, las autoridades reportaron la incautación de abundante material de guerra, entre armas largas y cortas, municiones y artefactos explosivos improvisados. Además, fueron destruidos drones y granadas que, según el reporte oficial, habían sido adaptadas para ser usadas en aeronaves no tripuladas.

Las Fuerzas Militares señalaron que la ofensiva se desarrolló con respeto a los Derechos Humanos y que estas operaciones buscan proteger a las comunidades afectadas por las confrontaciones armadas en la región, donde hacen presencia estructuras del ELN y la denominada estructura 33.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.