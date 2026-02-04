El mar de leva es un fenómeno oceánico caracterizado por olas largas, uniformes y muy energéticas que se desplazan a grandes distancias desde su zona de origen, generalmente tormentas o fuertes sistemas de viento en mar abierto y que actualmente golpea Cartagena. A diferencia del oleaje local, el mar de leva puede presentarse incluso cuando el clima en la costa es aparentemente tranquilo, lo que lo hace especialmente peligroso para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas.

Este tipo de oleaje se produce cuando la energía del viento se transfiere al océano y viaja durante cientos o incluso miles de kilómetros sin perder fuerza significativa. Al llegar a zonas costeras, el mar de leva puede generar corrientes fuertes, rompientes inesperadas y aumento del nivel del mar, por lo que las autoridades suelen emitir alertas y recomendaciones para evitar accidentes y daños en áreas cercanas a la orilla.

¿Cuándo se acaba el mar de leva en Cartagena?

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de las condiciones meteomarinas en la región Caribe, debido a los efectos que ha generado el tránsito de un frente frío sobre el mar. La situación ha llevado a la implementación de restricciones a la navegación y al cierre preventivo de playas para bañistas, como medida para evitar emergencias y proteger a la población.

Según la Dirección General Marítima (Dimar), para los próximos días se espera una altura significativa del oleaje entre 2 y 4 metros, con mayor impacto en el suroeste de la cuenca del Caribe. Esta condición afectaría principalmente el litoral sur y centro del Caribe colombiano, así como el área insular, siendo el miércoles 4 de febrero los días en los que se presentarían las alturas máximas.

En cuanto a los vientos, la Dimar advirtió que entre el 3 y el 4 de febrero se registrarían velocidades entre 27 y 50 kilómetros por hora, con mayor incidencia en el norte y noreste del mar Caribe, el litoral continental y las islas. No obstante, la autoridad marítima indicó que para los días 5, 6 y 7 de febrero se espera una disminución gradual en la intensidad de los vientos, que oscilarán entre 22 y 44 kilómetros por hora.

