El fenómeno conocido como frente frío es un sistema meteorológico que se produce cuando una masa de aire frío avanza y entra en contacto con aire cálido, forzándolo a elevarse. Este proceso favorece la formación de nubosidad espesa, tormentas eléctricas y lluvias de alta intensidad, especialmente en zonas con elevados niveles de humedad.

En Colombia, este frente frío está interactuando con condiciones de inestabilidad atmosférica en la región Caribe, lo que ha intensificado las precipitaciones registradas en los últimos días. De acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), departamentos como Atlántico, Magdalena, La Guajira y Córdoba han reportado lluvias persistentes, algunas de ellas acompañadas de tormentas eléctricas.

Las autoridades han emitido alertas ante el riesgo de inundaciones, encharcamientos y posibles afectaciones tanto en áreas urbanas como rurales, debido a la saturación de los suelos y al aumento en los caudales de ríos y quebradas.

Según los pronósticos oficiales, las lluvias que actualmente afectan a varias ciudades y municipios del Caribe colombiano se mantendrán, al menos, hasta este miércoles 4 de febrero. Los organismos de gestión del riesgo continúan haciendo seguimiento a la evolución del fenómeno y recomiendan a la población estar atenta a los comunicados oficiales ante posibles cambios en las condiciones climáticas.

¿Cómo estará el clima en la semana del 2 al 6 de febrero en Colombia?

Durante la semana del 2 al 6 de febrero, se espera que persistan las condiciones nubosas en gran parte del territorio colombiano, según información publicada por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). De acuerdo con el reporte, se prevén lluvias entre moderadas y fuertes en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazónica, con mayor incidencia en departamentos como Antioquia, Santander, Putumayo, Caquetá y el Eje Cafetero. Estas precipitaciones podrían presentarse de manera recurrente a lo largo de la semana. Asimismo, el Ideam indicó que se esperan lluvias ligeras a moderadas en el centro y sur de la región Caribe, así como en algunos puntos de la Orinoquía, especialmente en los departamentos de Meta y Vichada. La entidad recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a los comunicados oficiales y a las actualizaciones del pronóstico del tiempo, ante posibles cambios en las condiciones climáticas durante estos días.

¿Qué clima hay en Colombia en febrero de 2026?

De acuerdo con la información entregada por el Ideam, así se comportaría el clima en febrero de 2026 por regiones:

Región Amazónica: continuará en su etapa de máximas precipitaciones, con mayor incidencia en el piedemonte del Putumayo y el Trapecio Amazónico.

Se abrió tierra en Kennedy (Bogotá) y 'huecazo' se tragó media casa; el agua los tiene del cuello

Región Andina: el sur tendría una reducción frente a enero, mientras que el centro y el Eje Cafetero estarían dentro de rangos normales.

el sur tendría una reducción frente a enero, mientras que el centro y el Eje Cafetero estarían dentro de rangos normales. Región Pacífica: se prevén lluvias cercanas a los valores habituales, con posibles incrementos en el occidente del Cauca.

se prevén lluvias cercanas a los valores habituales, con posibles incrementos en el occidente del Cauca. Caribe y Llanos Orientales: se proyectan lluvias superiores a lo normal para esta época del año.

