En la tarde de este lunes 2 de febrero se presentó una emergencia en el barrio Roma, en la localidad de Kennedy (Bogotá), luego de que el terreno cediera y se produjera un hundimiento que afectó gravemente una vivienda, al punto de que cerca de la mitad de la estructura colapsó.

De acuerdo con imágenes y reportes divulgados por Noticias Caracol, el suelo en esa zona ya presentaba una abertura desde hace algún tiempo. Incluso, momentos antes del incidente, la casa mostraba daños visibles en la parte externa de la construcción, específicamente en el área que colindaba con la calle y con el hueco que se había formado en el terreno.

Sin embargo, en horas de la tarde, el hundimiento se amplió de manera considerable, provocando que una parte importante de la vivienda se viniera abajo. En los registros difundidos se observa cómo la estructura quedó suspendida parcialmente, mientras el resto de la casa permanece en pie de manera inestable.

La situación afectó a cerca de 10 familias que habitaban el inmueble, quienes tuvieron que abandonar el lugar de forma inmediata. Según se ha informado, los residentes no han podido rescatar la mayoría de sus enseres, debido al riesgo que representa ingresar nuevamente a la vivienda, por lo que quedaron prácticamente en la calle.

Además de las pérdidas materiales, los afectados manifestaron su preocupación por varias mascotas que permanecen atrapadas dentro de la estructura y que, hasta el momento, no han podido ser rescatadas por las condiciones de seguridad del lugar.

Los residentes esperan la pronta intervención de las autoridades distritales y de los organismos de emergencia para evaluar la estabilidad del terreno, adelantar las labores de rescate de los animales y facilitar la recuperación de los muebles y pertenencias que han adquirido durante años de trabajo. Mientras tanto, la zona permanece acordonada para evitar nuevos riesgos.

¿Cómo solicitar visita y evaluación de riesgo de un predio en Bogotá?

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) explicó cómo los ciudadanos pueden solicitar una visita técnica y evaluación de riesgo de un predio en Bogotá, un trámite clave para identificar posibles amenazas como deslizamientos, afectaciones estructurales o riesgos para la vida. La solicitud puede hacerse de manera presencial en la sede ubicada en la diagonal 47 # 77 a – 09, interior 11, de lunes a viernes, entre las 7:30 a. m. y las 4:30 p. m. También están habilitados varios canales virtuales, entre ellos el formulario PQRSD del Idiger (Dando clic en este enlace) y la plataforma ‘Bogotá Te Escucha’. En situaciones que representen peligro inminente, como deslizamientos de tierra o daños graves en viviendas o infraestructura pública, los ciudadanos pueden comunicarse a la Línea 123. Tras la visita técnica, el Idiger emite un documento en el que se detalla la situación encontrada, se evalúan las condiciones de estabilidad, habitabilidad y funcionalidad del predio y se entregan recomendaciones a los actores correspondientes.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.