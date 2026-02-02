El Gobierno nacional estudia un proyecto de reforma al régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte que ha causado preocupación en la industria del transporte digital en Colombia, donde operan plataformas como Uber, DiDi, Cabify, inDrive y Picap.
La iniciativa, radicada en la Secretaría del Senado el pasado 20 de enero, clasifica los servicios de transporte intermediados por aplicaciones como ‘ilegales’ y propone un endurecimiento de las sanciones no solo para conductores, usuarios y plataformas digitales, sino también para terceros que estén relacionados con su operación.
Uno de los puntos que más controversia ha causado es el artículo 88 del proyecto, el cual contempla multas de hasta 726 millones de pesos para propietarios y propiedades horizontales, como edificios, conjuntos residenciales o comerciales, que permitan, promuevan, ofrezcan o consientan —de manera directa o indirecta— la prestación o el estacionamiento de servicios de transporte considerados informales o ilegales.
De acuerdo con el texto, la sanción aplicaría a espacios donde se facilite la operación de este tipo de servicios, lo que ha sido interpretado como una posible multa a parqueaderos o conjuntos donde se estacionen vehículos que trabajen con estas aplicaciones.
La propuesta hace parte de una reforma más amplia que busca reforzar las facultades sancionatorias de la Superintendencia de Transporte frente a actividades que, según el Gobierno, operan al margen de la regulación vigente. Mientras el proyecto avanza en su trámite legislativo, el alcance real de estas medidas sigue siendo motivo de análisis y debate.
¿Es legal el servicio de Uber en Colombia?
