La suspensión del trámite de Salida de Patios, anunciada por la Secretaría Distrital de Movilidad, se convirtió en un dolor de cabeza de última hora para conductores en Bogotá, luego de que la medida fuera informada el viernes 30 de enero y comenzara a regir al día siguiente, el sábado 31, a partir de las 3:00 de la tarde.

De acuerdo con la autoridad de tránsito, la indisponibilidad del servicio obedece a actualizaciones y labores de mantenimiento tecnológico en el sistema, lo que impedirá adelantar el trámite durante la tarde del sábado y toda la jornada del domingo 1 de febrero.

Qué pasará con los vehículos que están en patios

La entidad indicó que el servicio se restablecerá con normalidad el lunes 2 de febrero, una vez concluyan las labores técnicas. Sin embargo, el corto margen entre el anuncio y la aplicación de la medida desató inconformidad entre varios conductores, quienes expresaron sus reclamos en redes sociales.

Algunos ciudadanos señalaron que la suspensión en pleno fin de semana podría extender la permanencia de sus vehículos en los patios, sin que hasta el momento exista claridad sobre si esos días adicionales provocarán cobros extras o si se aplicará algún tipo de excepción por tratarse de una falla en la disponibilidad del trámite.

📣¡Atención! Por actualizaciones y labores de mantenimiento del sistema, el trámite de salida de patios no estará disponible mañana sábado 31 de enero desde las 3:00 p.m. y durante el domingo 1 de febrero. pic.twitter.com/0E0vWpfZMK — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 30, 2026

Hasta ahora, la Secretaría Distrital de Movilidad no ha precisado si habrá ajustes en los cobros asociados a la inmovilización durante los días en los que el sistema estará fuera de servicio, un punto que ha concentrado buena parte de las críticas.

Mientras tanto, la entidad reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito y a evitar conductas que puedan derivar en comparendos o inmovilizaciones, especialmente durante el periodo en el que el trámite permanecerá suspendido.

