El presidente Gustavo Petro inició el consejo de ministros de este lunes 16 de marzo con un llamado de atención a algunos integrantes de su gabinete, que no asistieron a la reunión.

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Durante la apertura del encuentro, el mandatario cuestionó la ausencia de varios funcionarios del Gobierno nacional y dejó ver su inconformidad por no contar con todo su equipo en una instancia clave de coordinación.

Entre las ausencias que mencionó estuvieron la de la ministra de Comercio, Diana Morales, así como la de la canciller Rosa Villavicencio.

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El jefe de Estado expresó su preocupación por estas faltas en un momento que considera determinante para la gestión del Gobierno.

#POLÍTICA El presidente Gustavo Petro comenzó el consejo de ministros, cuestionando la ausencia de algunos de sus funcionarios como la jefe de la Cartera de Comercio, Diana Morales y la canciller, Rosa Villavicencio. Dijo que espera que ahora no bajen la guardia, porque tienen… pic.twitter.com/9YeWGBDSSl — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 17, 2026

Gustavo Petro pidió no bajar la guardia en la recta final del Gobierno

En su intervención inicial, el presidente también hizo un llamado a su gabinete para mantener el ritmo de trabajo en los últimos meses de la administración.

Según dijo, el Ejecutivo entra en una fase decisiva en la que se deben mostrar resultados concretos frente a los compromisos asumidos durante el mandato.

El mandatario señaló que espera que el equipo de Gobierno no disminuya su intensidad de trabajo y que, por el contrario, se refuercen los esfuerzos para sacar adelante las iniciativas pendientes.

Petro insiste en que el Gobierno debe mostrar resultados

El presidente enfatizó que esta etapa del mandato exige resultados visibles para los ciudadanos. En ese sentido, reiteró que el gabinete debe concentrarse en cumplir las metas del Gobierno y avanzar en los proyectos que aún están en marcha.

El mensaje del mandatario estuvo enfocado en la necesidad de mantener el trabajo coordinado entre los ministerios y las diferentes entidades del Ejecutivo para cerrar la administración con avances concretos en las políticas impulsadas durante su gestión.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.