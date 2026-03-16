Así como salió a flote en dónde viviría Gustavo Petro luego de su presidencia, una información abrió una controversia sobre el presupuesto de una de las entidades en la actual gestión.

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Daniel Briceño, recientemente electo como representante a la Cámara por Bogotá, aprovechó una entrevista a Hollman Morris en Blu Radio para presentar la denuncia pública de unos presuntos derroches.

“En RTVC, con plata de los colombianos, están dedicados a pagar consumos de whisky, aguardiente, licor, cenas y un derroche realmente absurdo. Señor Hollman Morris ¿Por qué funcionarios y contratistas no pagan el trago con su salario? Esta solo es la punta del iceberg”, escribió desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

De acuerdo con los documentos que mostró el congresista electo el total a pagar fue de 2’317.000 pesos por el evento en cuestión, sobre el que añadió mayor información al respecto.

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“Los gastos en trago, whisky y costosas cenas se legalizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como ‘gastos de producción’ de un contrato de prestación de servicios de una persona natural. Muy grave”, sentenció.

Las publicaciones se presentaron durante una entrevista a Morris, director de RTVC, en Blu Radio, donde se presentó la respuesta inmediata cuando fue consultado por el tema en vivo este lunes 16 de marzo de 2026.

Esta fue la publicación:

Los gastos en trago, wiskey y costosas cenas se legarizaron en RTVC a través del contrato de prestación de servicios de la contratista Diana Isabel Betancourt Argüelles como “gastos de producción” de un contrato de prestación de servicios de una persona natural. Muy grave https://t.co/PA5LJOdJIg pic.twitter.com/b5XTQbSvIO — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 16, 2026

En RTVC con plata de los colombianos están dedicados a pagar consumos de wiskey, aguardiente, licor, cenas y un derroche realmente absurdo. Señor @HOLLMANMORRIS ¿Por qué funcionarios y contratistas no pagan el trago con su salario? Esta solo es la punta del iceberg. pic.twitter.com/T3fwYBHCQQ — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 16, 2026

Hollman Morris les respondió a Daniel Briceño por facturas de RTVC

La primera reacción de Morris al ser consultado en Blu Radio sobre esas facturas fue cuestionar el hecho de replicar a Briceño para este caso: “¿Desde cuándo lo graduaron de periodista?”.

En medio de su molestia, el funcionario aseguró que esas publicaciones tienen una intención meramente política, por lo que criticó que fueran traídas a colación cuando no hay un proceso sobre el tema.

“A mí no me va a venir con 100 conjeturas que hace en las redes sociales, pero nunca hace una denuncia en la Procuraduría”, aseguró, al tiempo que indicó que estas solo “quedan solamente en titulares de prensa”.

A pesar de que insistió en que ninguna de esas publicaciones las ha convertido en denuncia, explicó el caso de las cuentas de 2’317.000 pesos por el evento en el que RTVC aparece.

“No es cierto y en ese contexto es totalmente falso. Esas facturas son sacadas de contexto”, aseguró Morris en su conversación en Blu Radio, al explicar que son parte de un encuentro con ministro de Cultura de Venezuela.

“Se invitó a una cena que tuvo esos costos”, indicó el funcionario, que explicó que esa “atención” es parte de las relaciones que también han tenido con ellos cuando visitan el vecino país.

El tema fue más allá porque Morris advirtió que Briceño “tiene la mala leche”, por lo que ha interpuesto varias acciones legales en contra suya por la manera en la que procede.

Estoy escuchando a Hollman Morris furioso porque le pidieron explicar porque con plata pública en RTVC se pagan cuentas de whisky, aguardiente, y cenas y dice es que ‘yo a Daniel Briceño lo tengo denunciado’. Se le olvida decir que derrocha plata con Montealegre para denunciarme”, respondió el congresista electo.

En la misma entrevista, Morris indicó que le aclaró a la MOE que en su primer informe las funciones son diferentes a las que fueron presentadas por parte del organismo que llevó a cabo la vigilancia.

“Hubo confusiones de alguna manera sobre nuestro trabajo”, remarcó el funcionario que cuestionó que figuras políticas como Paloma Valencia se niegan a conversar con el medio, sobre el que dijo es el más amenazado de Colombia y campaña de desprestigio.

Por ahora, queda esperar cómo evoluciona este nuevo capítulo entre Briceño y RTVC, en cabeza de Morris.

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