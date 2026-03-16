Armando Benedetti reveló que Gustavo Petro contempla vivir en Prado Mar, en Puerto Colombia (ver mapa), después de que cumpla su periodo en la presidencia, el próximo 7 de agosto de 2026.

Sigue a PULZO en Discover



El tema no pasa desapercibido si se tiene en cuenta que es el posible nuevo hogar de una figura política que se ha convertido en referente a nivel nacional no solo por su mandato sino por su influencia.

De ahí, Pulzo consultó en diferentes portales inmobiliarios especializados para conocer el costo que tiene una propiedad en este sector, que se caracteriza por su tranquilidad.

¿Cuánto vale un apartamento o una casa en Pradomar, Puerto Colombia?

El precio de un apartamento en Pradomar va desde 260 millones de pesos, mientras que el de una casa oscila desde los 420 millones de pesos, dependiendo de las características de la propiedad.

Lee También

El apartamento con menor costo, publicado en el portal Finca Raíz, es de un tamaño de 51 metros cuadrados, con dos habitaciones y un baño, además de un parqueadero disponible.

Por su parte, la casa más barata en Pradomar está a 420 millones de pesos y cuenta con tres habitaciones y dos baños en 120 metros cuadrados, ofrecida en el mencionado sitio web también.

El portal Metrocuadrado presenta ofertas con el mismo precio en el apartamento de valor más inferior, es decir, sigue a 260 millones, mientras que la casa con cifra más baja está a 440 millones de pesos, con una dimensión de 99 metros cuadrados.

¿Cómo llegar a Pradomar, en Colombia?

Llegar a Pradomar, el emblemático sector turístico de Puerto Colombia, es un proceso sencillo gracias a su cercanía estratégica con Barranquilla. Este destino costero se ubica a solo 15 kilómetros de la capital del Atlántico, lo que permite un acceso rápido y variado según el medio de transporte elegido.

Para quienes viajan desde Barranquilla o municipios aledaños, estas son las opciones principales:

En vehículo particular: se debe tomar la Vía al Mar (Ruta 90A) en sentido Barranquilla-Cartagena. Tras pasar el peaje de Puerto Colombia, toma la desviación hacia el casco urbano. Pradomar es el primer sector que se encontrará sobre la línea de costa.

se debe tomar la Vía al Mar (Ruta 90A) en sentido Barranquilla-Cartagena. Tras pasar el peaje de Puerto Colombia, toma la desviación hacia el casco urbano. Pradomar es el primer sector que se encontrará sobre la línea de costa. En transporte público: desde el norte de Barranquilla (especialmente cerca de la calle 72 o el Centro Comercial Buenavista), se pueden abordar buses de empresas como Sotransurb o Cootratlántico con destino “Puerto Colombia – Pradomar”.

desde el norte de Barranquilla (especialmente cerca de la calle 72 o el Centro Comercial Buenavista), se pueden abordar buses de empresas como Sotransurb o Cootratlántico con destino “Puerto Colombia – Pradomar”. Desde el aeropuerto: si se llega al Aeropuerto Ernesto Cortissoz, lo más recomendable es tomar un taxi o servicio de plataforma. El trayecto dura aproximadamente 45 minutos, dependiendo del tráfico en la Circunvalar.

Una vez en el sector, la movilidad es fácil a pie o en mototaxis locales, conectándote en pocos minutos con el renovado Muelle de Puerto Colombia. La señalización vial es clara, guiando a los visitantes directamente hacia la zona de hoteles y clubes de playa que caracterizan a esta joya del Caribe colombiano.

¿Cómo es Pradomar, en Puerto Colombia?

Pradomar es el epicentro turístico y residencial por excelencia de Puerto Colombia, Atlántico. Este sector destaca por su estratégica ubicación costera, situándose justo a la entrada del casco urbano desde la Vía al Mar que conecta a Barranquilla con Cartagena. Es reconocido como un destino vibrante que fusiona la serenidad del Caribe con una oferta comercial y de entretenimiento en constante crecimiento.

Las principales características que definen a Pradomar y lo convierten en un lugar imperdible son:

Entorno natural: posee una bahía de aguas tranquilas y arena oscura, enmarcada por acantilados que ofrecen vistas panorámicas del océano, ideales para contemplar atardeceres.

posee una bahía de aguas tranquilas y arena oscura, enmarcada por acantilados que ofrecen vistas panorámicas del océano, ideales para contemplar atardeceres. Oferta turística: alberga una variada infraestructura hotelera, destacando establecimientos icónicos y hostales modernos que atraen a surfistas y familias durante todo el año.

alberga una variada infraestructura hotelera, destacando establecimientos icónicos y hostales modernos que atraen a surfistas y familias durante todo el año. Actividad deportiva: sus playas son famosas por las condiciones del viento y las olas, lo que permite la práctica de deportes como el surf, ‘paddleboarding’ y ‘kitesurf’.

sus playas son famosas por las condiciones del viento y las olas, lo que permite la práctica de deportes como el surf, ‘paddleboarding’ y ‘kitesurf’. Gastronomía: cuenta con un corredor de restaurantes y clubes de playa donde se puede disfrutar de la cocina típica costeña, especialmente pescados y mariscos frescos.

Este sector ha experimentado una valorización significativa debido a su cercanía con Barranquilla (apenas 15 minutos). Esto ha impulsado el desarrollo de edificios de apartamentos de lujo que buscan aprovechar la brisa marina y la tranquilidad del entorno. Además, su proximidad al renovado Muelle de Puerto Colombia y la Plaza Principal añade un valor histórico y cultural invaluable para residentes y visitantes.

Visitar Pradomar es sumergirse en un ambiente cosmopolita pero relajado, donde la música, el mar y la brisa crean una experiencia única en el departamento del Atlántico. Es, sin duda, la joya de la corona del turismo costero cercano a la capital del departamento.

Qué se sabe de la participación de Petro en una película

El presidente Gustavo Petro será el primer presidente en aparecer en una película. Ningún mandatario en ningún país del mundo usó su cargo para estar en un papel dentro de un filme, pero el mandatario colombiano sí lo hará. Se sabe que el presidente saldrá como un extra dentro de una de las escenas de la película que relata la historia del almirante Padilla, en la época de la descolonización, y que la película se graba con recursos público: una parte los entregó RTVC y la otra, el Ministerio de las TICS. Detrás de la película está la productora Valencia Producciones FX y hay varias personalidades del cine y la televisión colombiana involucrados en su realización. En total, la película tiene un contrato en el Secop firmado por casi 4 millones de dólares para su ejecución.