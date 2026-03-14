Los certificados de depósito a término (CDT) volvieron a tomar fuerza en Colombia y sus rendimientos se acercan nuevamente al 13 % efectivo anual en varias entidades financieras durante marzo de 2026. El aumento en las tasas ha hecho que muchos ahorradores vuelvan a mirar este instrumento como una alternativa atractiva para poner a trabajar su dinero sin asumir grandes riesgos.

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Cabe mencionar que un CDT es un producto financiero en el que una persona deposita una suma de dinero en una entidad bancaria durante un periodo específico y recibe una rentabilidad fija al finalizar el plazo. Según el Banco de la República, este instrumento funciona mediante un certificado que deja constancia de la inversión y de la tasa pactada desde el inicio.

Bancos con CDT que ya superan el 12 %

Las cifras más recientes de la Superintendencia Financiera de Colombia, muestran que varias entidades están compitiendo con tasas superiores al 12 % efectivo anual para captar recursos de los clientes.

Entre las ofertas más destacadas aparecen:

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Tuya: 13,79 % E.A. para depósitos a 360 días

Davibank: 13,20 % E.A. a un año

La Hipotecaria: 13,02 % E.A. para plazos cercanos a 180 días

Mibanco: 12,74 % E.A. a 360 días

Banco Falabella: 12,63 % E.A. entre 181 y 359 días

Estas tasas corresponden a los rendimientos que los bancos pagan a los clientes por dejar su dinero depositado durante el plazo pactado.

Otras entidades con tasas competitivas

En el mercado también hay bancos con tasas ligeramente más bajas, aunque aún atractivas para quienes buscan rentabilidad con bajo riesgo.

Entre esas opciones se encuentran:

Banco Santander: 12,98 % E.A.

AV Villas: 12,87 % E.A. a 360 días

Banco de Occidente: 12,06 % E.A. a 180 días y 12,52 % E.A. a más de un año

Banco de Bogotá: 11,89 % E.A. en plazos cercanos a un año

El comportamiento de estas tasas suele depender de indicadores como la DTF, que refleja el promedio de los intereses que pagan los CDT a 90 días y sirve como referencia del costo del dinero en el sistema financiero.

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Bancos tradicionales también mantienen tasas atractivas

Los bancos más grandes del país también tienen ofertas relevantes, aunque los rendimientos cambian dependiendo del plazo del CDT.

Por ejemplo:

Bancolombia: 12,22 % E.A. para CDT a 360 días

Banco Davivienda: 11,76 % E.A. para plazos superiores a un año

El Banco de la República explica que la rentabilidad final depende del monto depositado y del tiempo acordado. Por ello, antes de invertir en un CDT conviene comparar varias entidades y revisar las condiciones vigentes, ya que las tasas pueden variar con el comportamiento del mercado financiero.

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