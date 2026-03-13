Las mujeres están ganando cada vez más protagonismo en las decisiones de inversión en Colombia. De acuerdo con datos de la plataforma MejorCDT, en 2025 ellas hicieron más del 50 % de las aperturas de certificados de depósito a término (CDT), superando la paridad frente a los hombres. La cifra representa un crecimiento importante frente a 2024, cuando la participación femenina se ubicaba en el 44 %, lo que evidencia una tendencia creciente de mujeres que comparan tasas, analizan plazos y toman decisiones formales de ahorro.

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El fenómeno coincide con un contexto económico que ha impulsado el interés por este tipo de productos financieros. Actualmente, la tasa de intervención del Banco de la República se mantiene en niveles elevados y los rendimientos de algunos CDT superan el 12 % efectivo anual. Esto ha convertido a estos instrumentos en una alternativa atractiva para quienes buscan rentabilidad con reglas claras y un plazo definido desde el inicio.

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Según la información de la plataforma, las mujeres están adoptando estrategias financieras cada vez más estructuradas. El plazo promedio de apertura de los CDT se sitúa cerca de los 11 meses, lo que refleja un equilibrio entre liquidez y rentabilidad. Para María Elisa Ponce de León, los datos demuestran que cuando existen herramientas accesibles e información clara, la participación femenina no solo crece, sino que puede llegar a liderar dentro del sistema financiero.

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El análisis por ciudades también muestra cambios relevantes. En 2025, Bogotá lideró el crecimiento de mujeres que abrieron CDT en la plataforma, con un aumento superior al 200 % frente al año anterior. En Medellín también se registró un crecimiento importante, con más del 25 % en número de aperturas y un incremento superior al 30 % en el monto promedio invertido.

En otras regiones del país se observó una tendencia distinta, pero igualmente significativa: aunque el monto promedio de inversión fue menor, creció con fuerza el número de mujeres que abrió su primer CDT. Este comportamiento refleja avances en inclusión financiera, algo que también se evidencia en cifras del sistema bancario. Según el Reporte de Inclusión Financiera de Asobancaria, el 92,5 % de las mujeres en el país tiene acceso a productos financieros y el 81,2 % los utiliza activamente.

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