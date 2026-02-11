En el panorama financiero colombiano para este 2026, las personas que desean invertir su dinero en un CDT (Certificado de Depósito a Término) están encontrando opciones atractivas en entidades bancarias como Bancolombia. Según las tasas y rendimientos de enero, los CDT de Bancolombia se presentan como una opción atractiva para inversiones desde 500,000 hasta 5,000,000 de pesos.

Si una persona desea invertir 1.000,000 en un CDT Físico a 120 días en Bancolombia, percibiría una rentabilidad anual de 7.05%, resultando en un total de 1.022,049. De igual manera, para 180 días, la rentabilidad anual sería de 7,35 % con un resultado de 1.034,654 y finalmente, para 240 días se habla de una rentabilidad anual de 7.45 %, que se traducirá en cerca de 1.020,132 pesos.

Cómo están las tasas de los otros bancos para hacer el cálculo de inversión en un CDT

En cuanto a inversión a mediano plazo, con 120 días, los líderes son el Banco de Occidente (10,29 %), BBVA (10,28 %) y el Banco de Bogotá (10,25 %), seguidos de cerca por Davibank (10,16 %), MiBanco (10,15 %) y Banco W (10,05 %). Estas son las entidades más recomendables para quienes busquen un horizonte de inversión de este tipo. Para periodos más largos, de 360 días, MiBanco y AV Villas encabezan la lista con 12,69 % y 12,06 % respectivamente, seguidos por Davivienda, Banco Finandina, Bancolombia y BBVA con rendimientos cercanos o superiores al 11 %.

Este hecho marca el inicio de una nueva era para la banca colombiana. Frente a la tasa de inflación y la creciente volatilidad en los mercados, los CDT se erigen como una opción segura y rentable para los ahorradores. No solo ofrecen tasas de interés atractivas, sino que también se consolidan como inversiones estables, bajo el amparo de las normas financieras del país.

Este fenómeno también suscita mayor competencia entre las entidades bancarias que, en respuesta al cambio de escena financiera, ajustarán sus condiciones de captación de recursos para captar ahorradores en un contexto de costo alto del dinero. Ejemplo claro de ello es Nu Colombia, que para 60-180 días ofrece entre un 9.7% y un 10.5%.

