El panorama financiero en Colombia dio un giro de 180 grados al inicio de febrero. Lo que muchos analistas preveían como un año de “vacas flacas” para las tasas de captación, se transformó en una oportunidad de oro para quienes tienen unos pesos guardados.

Luego del incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención por parte del Emisor, los bancos han reaccionado de inmediato ajustando sus ofertas de Certificados de Depósito a Término (CDT).

¿Por qué subieron las tasas de los CDT?

La razón principal es el “frenazo” que la Junta Directiva del Banco de la República aplicó a la política de descensos que venía trayendo. Con una inflación que se resiste a bajar y una nueva proyección que la ubica en el 6,3 % para finales de 2026, el Banco Central decidió que la mejor forma de controlar los precios era encarecer el dinero.

Para el ciudadano de a pie, esto tiene dos caras: por un lado, los créditos (tarjetas de crédito, libre inversión) se pondrán más caros; pero por el otro, los bancos ahora necesitan atraer su dinero y están dispuestos a pagar mucho más por él.

Mejores CDT para invertir en Colombia

Si usted está pensando en abrir un CDT este mes, no se conforme con lo primero que le ofrezca su banco de siempre. La brecha entre una entidad y otra puede significar cientos de miles de pesos de diferencia en su rentabilidad final.

A continuación, una lista de las entidades que lideran el mercado en este momento, con tasas que rozan e incluso alcanzan el 12 % Efectivo Anual (E.A.):

Koa (CDT Digital): cerca del 11 % E.A a 12 meses (360 días).

Credifamilia: 10,4 % –10,75 %, especialmente fuerte a 24 meses.

Ban100: 10,45 % – 10,55 %, a 1-2 años.

Banco Popular: opciones hasta 11 % E.A., en plazos de 3 años con abonos mensuales.

Davivienda: hasta 11,92 % a 360 días en algunos casos, y tasas competitivas en plazos medios (alrededor 9-11 %).

Consejos para no perder plata

Ojo con la renovación automática. Muchos colombianos cometen el error de dejar que el CDT se renueve solo. Al renovarse automáticamente, el banco le asignará la tasa mínima vigente ese día, por lo que lo ideal es retirar el dinero y volver a negociar o buscar la entidad que lidere el ranking en ese momento.

Los bancos suelen ofrecer entre 0,5 % y 1 % más de tasa si usted abre el CDT desde la aplicación móvil o la página web, ya que esto les reduce costos operativos a ellos.

Si no está seguro de si necesitará el dinero pronto, puede abrir dos CDT: uno a 6 meses para tener liquidez rápida y otro a un año para aprovechar la tasa máxima.

