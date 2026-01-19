Bogotá avanza en el combate al crédito informal mediante la estrategia ‘Ciérrale la llave al gota a gota’, que ofrece opciones de financiamiento legal a pequeños negocios.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico, que presentó junto a la fintech Monet el balance del primer año, la iniciativa busca reducir la dependencia de préstamos ilegales y brindar tranquilidad financiera a emprendedores y comerciantes de la capital a través de alianzas con entidades formales y plataformas digitales que facilitan el acceso a recursos económicos.

Desde el inicio del programa en agosto de 2024 y hasta el 31 de agosto de 2025, 22.859 personas se inscribieron en la plataforma oficial, de las cuales 6.565 accedieron a desembolsos, lo que permitió movilizar $ 4.227 millones para fortalecer unidades productivas.

La secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López, destacó que la estrategia ha permitido ofrecer capital seguro a emprendedores que antes acudían a préstamos ilegales, y señaló que el objetivo es ampliar el acceso a crédito formal, impulsar la formalización y aportar estabilidad económica a miles de familias en la ciudad, mediante mecanismos ágiles y confiables respaldados por el Distrito.

Uno de los aliados clave ha sido la fintech Monet, que ha entregado más de 50 mil créditos a más de 6 mil micronegocios y comerciantes informales en Bogotá. De acuerdo con el reporte, estos recursos superan los $ 4.000 millones y han permitido mejorar el historial financiero de los beneficiarios, con más de 25 mil reportes positivos en centrales de riesgo, lo que amplía sus opciones dentro del sistema financiero.

“Junto al equipo de la Alcaldía hemos desembolsado más de 4 mil millones de pesos, a través de nuestra plataforma digital, a los emprendedores y microempresarios de la capital que en su mayoría se encuentran en la informalidad . Hemos llegado a una población que estaba en manos de las cadenas de ‘goteros’ y mejoramos sus alternativas económicas con más de 25 mil reportes positivos a las centrales de riesgo”, comenta Miguel Londoño Gómez, gerente de operaciones de Monet.

¿Quiénes pueden acceder a los créditos de Monet?

Los créditos de Monet están dirigidos a mayores de edad con ingresos desde un millón de pesos y con cuenta bancaria o billeteras digitales, e incluyen a migrantes venezolanos sin historial crediticio.

Además de facilitar acceso a recursos para pagar deudas, servicios o insumos, la estrategia promueve educación financiera y cultura del ahorro, con la meta de consolidar negocios sostenibles y ampliar la cobertura del programa en todas las localidades de Bogotá.

