El dólar registró una caída en su precio y, este viernes, la TRM se fijó en 3.687,32 pesos, un nivel que no se veía desde hace varios años y que abre un nuevo escenario para empresarios, inversionistas y ciudadanos que manejan gastos en moneda extranjera, según explicó el diario Portafolio.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Álvaro Uribe no se guardó nada y arremetió contra Gustavo Petro… por caída del dólar)

La baja de la divisa estadounidense llega en un momento clave, justo después de diciembre, un mes en el que tradicionalmente aumentan los gastos y el endeudamiento de los hogares. Con un dólar más barato, muchas personas tienen la posibilidad de acceder a bienes y servicios en moneda extranjera a un menor costo en pesos, lo que puede representar un alivio para las finanzas personales si se toman decisiones estratégicas.

De acuerdo con un análisis de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de San Buenaventura de Bogotá recopilado por el medio mencionado, lo recomendable no es “apostarle” al comportamiento futuro del dólar, sino usar la tasa actual como una referencia para priorizar pagos. Una de las principales sugerencias es adelantar compromisos indexados a la divisa, como cuotas educativas, cursos virtuales, plataformas de formación y otros servicios digitales que se cobran en dólares.

Lee También

El informe también resalta que las suscripciones digitales, herramientas de teletrabajo y servicios utilizados por emprendedores pueden pagarse anticipadamente para evitar un mayor impacto en el presupuesto si la tasa de cambio vuelve a subir. Asimismo, compras en línea ya presupuestadas —como tecnología o repuestos necesarios— pueden resultar más económicas en este contexto, siempre que no se trate de gastos impulsivos.

(Lea también: Dólar hoy en Colombia se pegó duro tropezón: llegó a niveles que no se veían hace 4 años)

No obstante, advierte que no todas las decisiones deben tomarse de inmediato. Comprar dólares sin un objetivo claro o contratar nuevos servicios prescindibles en moneda extranjera no es aconsejable para quienes necesitan liquidez para cubrir gastos básicos. En ese sentido, la caída del dólar representa una oportunidad temporal para reorganizar las finanzas, priorizar pagos de mayor impacto y proteger el poder adquisitivo, siempre que las decisiones se basen en necesidades reales y un presupuesto bien definido.

* Pulzo.com se escribe con Z