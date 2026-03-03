El Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión entre el Pacto Histórico y Colombia Humana, con una votación de 7-1. Con esta decisión se consolida oficialmente el partido único de izquierda que venía impulsando el sector cercano al Gobierno.

La ponencia fue presentada por el magistrado Benjamín Ortiz, quien certificó que Colombia Humana ajustó los estatutos que habían frenado un primer intento de unión. Además, se comprobó que ninguna de las dos colectividades tenía sanciones administrativas vigentes que impidieran avanzar con la integración.

El aval del CNE despeja el camino para varias listas a la Cámara de Representantes que estaban en riesgo en departamentos como Bogotá y Valle del Cauca. Con la decisión en firme, esas candidaturas podrían participar sin obstáculos en las elecciones previstas para el 8 de marzo.

En la votación, siete magistrados respaldaron la ponencia, mientras que Álvaro Hernán Prada presentó salvamento de voto. La magistrada Fabiola Márquez no estuvo presente al momento en que la sala plena adoptó la determinación.

Más allá del impacto electoral inmediato, el fallo también tiene efectos sobre procesos por doble militancia. Casos como los de María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro quedarían sin sustento tras la aprobación de la fusión, lo que representa un alivio político para el sector.

Esta movida fortalece la estructura jurídica del bloque de izquierda y le da mayor estabilidad de cara a las próximas contiendas electorales. Además, consolida en una sola personería jurídica a los movimientos que venían actuando bajo una misma bandera, pero con figuras legales distintas.

