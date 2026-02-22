Un fuerte cruce público dejó al descubierto tensiones entre dos congresistas que hace cuatro años respaldaron al hoy presidente Gustavo Petro y que ahora buscan mantenerse en el escenario político.

Las protagonistas del choque fueron María Fernanda Carrascal y Cathy Juvinao, en medio del debate por la reforma laboral y el contrato de aprendizaje del Sena.

La discusión se desató luego de que Juvinao publicara en X que, según cifras del Sena, la contratación de aprendices cayó en 12.256 estudiantes entre 2024 y 2025.

En su mensaje detalló que en 2024 hubo 392.056 aprendices contratados y en 2025 la cifra bajó a 379.800, y sostuvo que sería la primera vez que ocurre una caída desde la pandemia. Además, cuestionó que la monetización resulte más barata que contratar aprendices y afirmó que la reforma laboral tendría efectos negativos para los jóvenes.

María Fernanda, como siempre no das pie con bola con los números: el @SENAComunica acaba de confirmar que por primera vez en años recientes la contratación de aprendices CAYÓ en 12.256 estudiantes. Y para 2026 se proyecta una caída mayor. Tendrás que darle la cara a los… https://t.co/Kj0ysBFUpG — Cathy Juvinao #VERDE101 🌻💚 Cámara Bogotá (@CathyJuvinao) February 21, 2026

‘Mafe’ Carrascal arremete contra Cathy Juvinao

La respuesta de Carrascal fue directa y en tono confrontacional. La representante defendió la laboralización del contrato de aprendizaje como una de las “conquistas” de la reforma laboral y negó que haya una caída real en la contratación. Señaló que el Sena reportó una sobre ejecución del 103 % y acusó a Juvinao de difundir desinformación.

Carrascal también afirmó que su colega se opuso al contrato de aprendizaje durante el debate y que incluso se ausentó en ciertas votaciones. En su réplica, recordó que la reforma 789 de 2002, impulsada en el gobierno de Álvaro Uribe, precarizó a los aprendices del Sena, mientras que la actual reforma, según dijo, garantiza el 75 % del salario mínimo en etapa lectiva y el 100 % en etapa práctica, con cotización a pensión, prestaciones, vacaciones y riesgos profesionales.

¡Yo sí tengo palabra @CathyJuvinao! Aquí desmiento las mentiras y confusiones que has lanzado en contra de una de las conquistas más importantes de la Reforma Laboral: la laboralización del contrato de aprendizaje para la juventud trabajadora. Ni tú, ni los que se negaron a… https://t.co/VDWbu50260 pic.twitter.com/M236Ofuzjj — Mafe Carrascal Rojas (@MafeCarrascal) February 22, 2026

El intercambio dejó en evidencia un distanciamiento político entre ambas congresistas, que en el pasado coincidieron en respaldar el proyecto del llamado Gobierno del Cambio. Ahora, en plena discusión sobre cifras y efectos de la reforma laboral, el choque se trasladó a redes sociales y reabrió preguntas sobre alianzas, coherencia y posibles rupturas dentro de los sectores que acompañaron a Petro en 2022.

