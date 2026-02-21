El expresidente Álvaro Uribe volvió a encender el debate político al responder una pregunta directa en plena época preelectoral, teniendo en cuenta que en este 2026 se define el Congreso y la Presidencia en el país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Contratos de Nerú con el Gobierno superan los $ 276 millones; firmó uno nuevo antes de la Ley de Garantías)

En conversación con el diario El Colombiano, el exmandatario no dudó en referirse a ambos dirigentes, pero marcó una diferencia clara en su percepción. Sobre Petro señaló que en ocasiones lo ve sonriente y en otras más alerta, mientras que al hablar de Cepeda lanzó una comparación que provocó polémica.

Uribe afirmó que la “mirada fría” de Cepeda le recordaba a la del dictador africano Idi Amin, a quien describió como alguien que observaba con dureza a sus oponentes. En ese contexto, sostuvo que siente “pánico” frente al comunismo y aseguró que ha estado en la orilla contraria desde su etapa universitaria.

Lee También

“Yo no sé, Petro a ratos se ríe, Petro a ratos espabila… Esa mirada fría de Cepeda como la de Idi Amin, que miraba era el hígado de la contraparte, yo le tengo pánico”, dijo Uribe.

Álvaro Uribe habló sobre el ‘Ché’ Guevara

El exjefe de Estado recordó que cuando estudiaba en la Universidad de Antioquia, muchos de sus compañeros admiraban al “Ché” Guevara, mientras que él se declaraba en la posición opuesta y dijo que esa ideología siempre le provocó rechazo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por EL COLOMBIANO (@elcolombiano_)

“Yo le tengo pánico al comunismo y voy a confesar una cosa, en la Universidad de Antioquia cuando mis compañeros admiraban al ‘Ché’ Guevara, yo era ‘antieso’, a mí me horrorizaba. O sea, yo he estado en la orilla contraria desde siempre”, añadió el expresidente.

Las declaraciones se dieron en medio del ambiente preelectoral y reactivaron la confrontación política entre sectores del uribismo y dirigentes de izquierda, especialmente frente a la eventual aspiración presidencial de Cepeda.

Análisis sobre qué pasará con el salario mínimo

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta un pulso jurídico tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba un incremento de 23 % en el salario mínimo y el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo nos explicó cuáles son los efectos de la medida. Esta es la primera vez que en Colombia sucede un hecho de este nivel, razón por la que hay mucha incertidumbre sobre cómo sucederá.