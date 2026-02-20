La Procuraduría lanzó una advertencia directa a los jurados de votación que participarán en las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo, al señalar que deben acatar estrictamente las instrucciones impartidas por la Registraduría Nacional sobre el diligenciamiento de los formularios E-14, pues de lo contrario se exponen a sanciones disciplinarias.

El pronunciamiento se dio durante el foro ‘¿Cómo van las garantías electorales?’, organizado por El Tiempo y el Ministerio del Interior, luego de que el presidente Gustavo Petro pidiera a los jurados desatender la instrucción de no tachar ni rellenar las casillas de partidos que no obtengan votos. El mandatario sostuvo que dejar esos espacios en blanco podría facilitar un fraude, afirmación que fue rechazada por la autoridad electoral.

Ante esto, la Registraduría respondió que no existe posibilidad de alterar las actas por esa vía y que, por el contrario, marcar los espacios en blanco podría entorpecer la transmisión y digitalización de los datos. En ese contexto, la Procuraduría recordó que, conforme a los artículos 264 y 266 de la Constitución, es el Registrador Nacional quien tiene la competencia para organizar y regular las etapas del proceso electoral.

José María Sarmiento Ortiz, procurador delegado para la vigilancia técnica y operativa, enfatizó que los jurados ejercen una función pública transitoria y están sometidos a control disciplinario. “Si se llegase a presentar una discrepancia entre el Registrador y el Gobierno, es el Registrador quien puede evaluar qué se puede ajustar y qué no. El tema es que el proceso electoral ya está en marcha: los kits electorales están saliendo hacia el exterior; es decir, el proceso ya está regulado y no habría oportunidad de cambiar las reglas”, indicó.

Por su parte, el registrador distrital de Bogotá, Youssef Sefair Silva, aseguró que las decisiones adoptadas no son unilaterales. “No son decisiones unilaterales sino conjuntas. No hay riesgo de errores ni malos manejos por cómo está diseñado el protocolo de los jurados, tenemos total tranquilidad”, afirmó.

Cómo está la seguridad de candidatos presidenciales para las elecciones 2026

En el mismo foro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, señaló que el Gobierno ha evaluado la seguridad de 64 candidatos presidenciales, 312 aspirantes al Congreso y 68 candidatos de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz. Además, indicó que se han distribuido 353 vehículos blindados y 3.700 ayudas de desplazamiento, y que 142.000 policías estarán a cargo de la seguridad el día de las votaciones.

Benedetti advirtió sobre riesgos en 148 municipios, especialmente en zonas del Pacífico, el nororiente y el Magdalena Medio, y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quien entregue información sobre compra de votos. El foro también abordó amenazas como el constreñimiento al elector y la importancia de las consultas previas, en un contexto en el que las autoridades reiteraron que el proceso contará con garantías institucionales.

