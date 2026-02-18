El ministro del Interior, Armando Benedetti, se refirió al eventual escenario electoral entre Iván Cepeda y Paloma Valencia, y sorprendió con su lectura sobre quién tendría más opciones en una contienda.

Durante una entrevista en La FM en la que le preguntaron sobre un escenario en segunda vuelta: “Entre Paloma y Abelardo, ¿Quién cree que puede ganarle a Cepeda?”, Benedetti respondió de manera directa: “Paloma. Si es Abelardo, gana Cepeda”.

El ministro agregó que, en su opinión, el comportamiento del electorado de centro sería determinante. “De hecho toda la izquierda y todo el centro quiere que el candidato sea Abelardo. Si el candidato es Cepeda y Abelardo, el centro se va con Cepeda”, afirmó.

Además, planteó otro posible escenario: “Si Paloma logra subir y restarle puntos a Abelardo y sube Paloma, muy seguramente el centro se iría con Paloma”.

El ministro también explicó que la ventaja de la congresista no sería solo discursiva, sino estructural. “Yo creería que gana Paloma porque ella tiene varios parlamentarios trabajando por la candidatura de ella y tiene a Uribe”, afirmó, en alusión al respaldo del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según su lectura, esa red de apoyos le da un impulso que otros aspirantes no tendrían dentro de la misma consulta. “Es la única que tiene candidatos al Congreso que están trabajando por un candidato dentro de esa consulta. Los demás no tienen esa ventaja”, sostuvo.

Benedetti también dejó abierta la puerta a un crecimiento inesperado de su candidatura tras las votaciones internas. “Es posible que esté repuntando para sorpresa de todo el mundo”, dijo, al advertir que el resultado de esas consultas podría redefinir el mapa político y mover al electorado de centro hacia uno u otro lado.

Lo que dijo Armando Benedetti sobre Roy Barreas para las consultas de marzo

Sobre otro de los aspirantes que ha sonado en los últimos días, el ministro del Interior aseguró que la tiene complicada para las consultas del próximo 8 de marzo y agregó que necesitará gran respaldo para consolidarse.

“Yo creo que tiene que sacar más de 3 millones de votos y con ese asidero tú te convertirías en un candidato muy importante para entrar en el juego”, explicó Benedetti al medio citado.

