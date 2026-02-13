El Consejo de Estado se puso en el ojo mediático este 13 de febrero, luego de suspender de manera provisional el decreto del Gobierno que fijaba el alza del 23,7 % en el salario mínimo para 2026. Para sorpresa de muchos, Paloma Valencia, lejos de celebrar la decisión, hizo un pedido especial a los empresarios.

Pese a que muchos opositores mostraron críticas cuando se concretó el aumento del mínimo en diciembre, hoy la candidata se mostró más abierta a la conciliación al pedir que los empresario mantengan los pagos iniciales, pese a la cuestionada decisión del Consejo de Estado.

https://twitter.com/PalomaValenciaL/status/2022446016386211856

Sin embargo, Valencia no fue la única que se mantuvo por esa línea, el expresidente Álvaro Uribe Vélez también dijo que no se oponía al alza del salario mínimo por parte del Gobierno. Sin embargo, sí se mostró crítico a los aumentos en impuestos y posibles estancamientos en empleo.

La medida cautelar del Consejo de Estado obligó al Gobierno volver a concertar un nuevo aumento del mínimo en un plazo de ocho días. El tribunal tomó la decisión con los argumentos de que el alza debe regirse a requisitos técnicos y legales, asegurando que se incumplió la ley.

