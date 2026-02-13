Las reacciones políticas a la decisión del Consejo de Estado de suspender el alza del salario mínimo del 23 % decretado por el Gobierno Petro no se han hecho esperar. Gustavo Bolívar, muy afín al petrismo, pero sin ningún protagonismo político actual dentro de la colectividad se manifestó contra la determinación.

Sigue a PULZO en Discover

“El Consejo de Estado, en clara extralimitación de funciones, suspende el decreto que elevó el salario mínimo a $ 2 millones. Está arbitrariedad y esta afrenta a la lucha contra la desigualdad y la pobreza debe poner de pie a todos los trabajadores de Colombia“, escribió en su cuenta de X.

(Vea también: Bolívar aclara si Petro quiere la consulta de Roy Barreras: “Haré campaña para que no votemos”)

En ‘Mañanas Blu’, de Blu Radio, los panelistas reaccionaron a los dichos del exsenador. “Escribe Bolívar, que ya no es congresista, no es funcionario del Gobierno, sigue siendo, adentro del petrismo un gran agitador“, mencionó Néstor Morales.

“Ya el mismo Iván Cepeda, en el último párrafo del trino, habla de las movilizaciones sociales en las calles. O sea, qué, ¿van a sacar a la ‘primera línea’ contra el Consejo de Estado o qué van a hacer? En el mismo sentido se pronuncia Bolívar, entonces qué ¿van a quemar el Consejo de Estado o qué proponen?”, dijo Felipe Zuleta.

¿Qué dijo Iván Cepeda por la caída del salario mínimo?

Iván Cepeda rechazó con dureza la suspensión del llamado “salario vital” y calificó la decisión como “arbitraria y regresiva”. Según afirmó, la medida representa un golpe contra las políticas sociales impulsadas por el Gobierno nacional y el presidente Gustavo Petro, que —a su juicio— buscan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y reducir las brechas sociales en el país.

Cepeda aseguró que la determinación refleja resistencia frente a los avances en materia de derechos para los sectores más vulnerables y advirtió que este tipo de decisiones solo profundizan la desigualdad. Además, sostuvo que la suspensión tendrá un fuerte rechazo ciudadano y anticipó que la inconformidad se manifestará en las calles a través de movilizaciones sociales.

“Se equivocan en materia grave: el país cambió. Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social“, escribió.

RECHAZO LA REGRESIVA SUSPENSIÓN DEL SALARIO VITAL Rechazo la arbitraria y regresiva, medida de suspender el salario vital. Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para… — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) February 13, 2026

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.