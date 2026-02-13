La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del 23,78 % del salario mínimo decretado por el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente jurídico y técnico en el debate laboral del país. Con el aumento congelado por no haberse sustentado, según la demanda, en criterios técnicos suficientes, el Ejecutivo deberá expedir decreto que cumpla estrictamente los requisitos legales.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿En cuánto quedaría salario mínimo en Colombia 2026, tras suspensión de Consejo de Estado?)

En ese escenario, surge una pregunta que hace eco: ¿qué herramienta podría usar el Gobierno para defender un aumento de esa magnitud? Una de las cartas técnicas disponibles sería el concepto de salario vital, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del que tanto habla el presidente Petro.

Cuál es la diferencia entre salario mínimo y salario vital

El salario mínimo mensual legal vigente es el ingreso básico que, por ley, debe recibir un trabajador por una jornada ordinaria. Su propósito es garantizar la subsistencia. Cada año, el Gobierno lo fija con base en variables como inflación, productividad y crecimiento económico, y funciona como piso salarial obligatorio en Colombia.

Lee También

El salario vital, en cambio, es una referencia técnica que va más allá de la mera subsistencia. La OIT lo define como el ingreso necesario para que una persona trabajadora y su familia puedan cubrir no solo necesidades básicas, sino vivir en condiciones dignas, de acuerdo con la realidad económica y social del país. No es una cifra política, sino un cálculo basado en datos de consumo real y estándares internacionales.

Consejo de Estado suspende provisionalmente el Decreto del salario mínimo legal para 2026 y ordena la expedición de un nuevo decreto en 8 días. ➡️Ver más: //www.consejodeestado.gov.co/noticias/index.php pic.twitter.com/H7Q9oeKnM3 — Consejo de Estado (@consejodeestado) February 13, 2026

Lo que haría el Gobierno Nacional ante la decisión del salario mínimo

En diciembre de 2025, la OIT presentó ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales un estudio que estimó cuánto debería ser el salario vital en Colombia. El objetivo era aportar un insumo técnico a la discusión tripartita entre Estado, empresarios y sindicatos, según el portal Voces por el Trabajo.

Para hacer el cálculo, la OIT utilizó la Encuesta Nacional de Presupuestos de los Hogares (2016–2017) como base estadística. Con base a dichos datos estructuró el análisis en cuatro grandes componentes de gasto:

Alimentación.

Vivienda.

Salud y educación.

Otros gastos esenciales.

En el componente de alimentación, por ejemplo, el cálculo, incluso, se apoyó en los requerimientos calóricos recomendados por la FAO y la OMS, incluyendo una distribución adecuada de proteínas, carbohidratos y grasas. Con esos parámetros se estimó el costo real de garantizar una dieta suficiente y balanceada para un hogar promedio en Colombia, indicó el mencionado portal.

Qué podría pasar con el salario mínimo en Colombia

Luego de la suspensión provisional del decreto, el país entra en un limbo: los efectos del aumento quedan congelados y el Gobierno debe emitir un nuevo acto administrativo ajustado a criterios técnicos verificables.

Hipotéticamente, el Gobierno podría apoyarse en el estudio de salario vital de la OIT como insumo técnico adicional para justificar un incremento superior al que tradicionalmente resultaría de fórmulas basadas solo en inflación y productividad.

Es decir, podría argumentar que el salario mínimo no solo debe responder a variables macroeconómicas, sino también a estándares internacionales sobre ingreso digno, que es lo que siempre ha dicho el presidente Petro.

Sin embargo, el desafío estaría en articular ese concepto dentro del marco legal colombiano vigente, que establece parámetros específicos para la fijación del salario mínimo. La discusión, entonces, no sería únicamente económica, sino jurídica.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.