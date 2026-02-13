La suspensión del decreto que aumentaba en 23,7 % el salario mínimo para 2026 por parte del Consejo de Estado abrió un nuevo frente de incertidumbre en Colombia y uno de los sectores que podría sentir sus efectos es el de los restaurantes. El corrientazo, el almuerzo que millones de trabajadores consumen a diario, difícilmente bajará de precio, pese al freno temporal al incremento salarial.

Esto ocurre porque muchos establecimientos ya habían ajustado sus tarifas por el aumento del salario mínimo y el encarecimiento general de sus costos operativos, lo que hace poco probable que reviertan esos incrementos.

¿Cuánto cuesta el corrientazo en Colombia en 2026?

Las cifras más recientes evidencian el impacto que ha tenido la inflación y el aumento de los costos laborales en este tipo de comida. En enero de 2026, el precio promedio del corrientazo alcanzó los $ 17.542, lo que representó un incremento anual de $ 1.871 frente al mismo periodo de 2025.

En términos porcentuales, el aumento fue de 10,7 %, una cifra considerable para un producto que históricamente ha sido el refugio alimenticio de trabajadores.

Este cálculo se basó en el costo promedio de ingredientes clave como arroz, carne de res, plátano, fríjoles y ensalada, tomando como referencia los valores registrados en las principales centrales mayoristas del país.

Uno de los factores determinantes en el aumento del corrientazo ha sido el incremento de los costos laborales. El aumento del salario mínimo, junto con cambios derivados de la reforma laboral —como mayores recargos por trabajo nocturno y dominical—, llevó a muchos restaurantes a subir precios desde finales de 2025 y comienzos de 2026.

Esto significa que, incluso con la suspensión temporal del decreto, los restaurantes ya absorbieron el impacto y trasladaron esos costos a los consumidores.

En la práctica, esto crea un fenómeno difícil de revertir: una vez los precios suben, rara vez regresan a su nivel anterior. Los empresarios del sector deben cubrir no solo los salarios, sino también arriendos, servicios públicos, materias primas y transporte, todos afectados por la inflación reciente.

La suspensión provisional, detalló el Consejo de Estado, no afecta las obligaciones ni los aumentos que hayan sido calculados, causados o pagados con base en el salario mínimo vigente durante el periodo en el que el decreto produjo efectos, incluidos pagos de nómina, pensiones, contratos, multas, sanciones, tarifas, cuotas alimentarias, entre otras.

Aunque el alto tribunal ordenó frenar provisionalmente el decreto del Gobierno del presidente Petro, esto no significa que los costos operativos retrocedan automáticamente. Por el contrario, muchos restaurantes fijaron sus precios bajo un escenario de aumento salarial y ahora operan con esa nueva estructura de ingresos.

