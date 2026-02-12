El presidente Gustavo Petro aseguró que Colombia comenzará a importar gas desde Venezuela a un precio mucho más bajo, en medio de señales de apertura del sector energético del vecino país luego de una reforma legal que permite mayor participación de inversión privada y extranjera.

El anuncio lo hizo durante un acto de Gobierno en Chaparral, Tolima, donde destacó que esta decisión podría aliviar los costos energéticos para el país.

El mandatario también recordó que en una reunión reciente en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump, planteó la opción de que Ecopetrol tenga un rol en la reactivación económica venezolana.

A su juicio, Colombia puede aportar experiencia e infraestructura, especialmente después de contactos energéticos previos y de los cambios políticos que, según dijo, abren la puerta a un eventual levantamiento de sanciones.

El plan mencionado por Petro contempla utilizar energía eléctrica limpia generada en Colombia y reactivar redes ya construidas, como gasoductos, oleoductos y conexiones eléctricas.

Estas permitirían impulsar proyectos en gas, petróleo y fertilizantes en alianza con compañías venezolanas, entre ellas Monómeros.

El presidente también evocó el acuerdo binacional de 2007 entre Ecopetrol y PDVSA para transportar gas por el Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, infraestructura que dejó de operar en 2015.

Por qué Colombia importa gas de otros países

Colombia importa gas de otros países principalmente porque la producción nacional ya no alcanza para cubrir toda la demanda interna. Durante años el país fue autosuficiente gracias a campos como Chuchupa y Cusiana, pero el agotamiento natural de las reservas y la falta de nuevos hallazgos de gran tamaño han reducido la oferta disponible.

Al mismo tiempo, el consumo ha crecido. Más hogares usan gas para cocinar, calentar agua o calefacción; la industria lo requiere como insumo; y varias plantas térmicas lo necesitan para generar electricidad cuando bajan los niveles de los embalses.

Esa combinación presiona el sistema. La importación funciona como un respaldo para evitar desabastecimientos y alzas bruscas de precios. Permite traer gas natural licuado en barcos o, eventualmente, recibirlo por gasoductos desde países vecinos.

Aunque puede resultar más costoso que el producido localmente, ofrece seguridad energética, especialmente en temporadas de alta demanda o mantenimiento de campos. También influyen factores regulatorios y de inversión.

Los tiempos de exploración y desarrollo son largos, y la incertidumbre sobre nuevos proyectos ha hecho que el país dependa más del mercado externo en el corto plazo.

En resumen, Colombia importa gas para complementar su producción, garantizar continuidad en el servicio y sostener la actividad económica mientras define nuevas fuentes propias.

