El Gobierno de Colombia declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en varios departamentos del norte del país afectados por una intensa temporada de lluvias e inundaciones, con el objetivo de acelerar la atención a miles de familias damnificadas y avanzar en la recuperación de infraestructuras.

La medida cobija a los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, regiones que han sufrido crecientes de ríos, desbordamientos y daños en vías, viviendas y cultivos. Con esta declaratoria, el Ejecutivo podrá adoptar decisiones extraordinarias y movilizar recursos sin los trámites ordinarios ante el Congreso.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario“, se lee el decreto 150 de 2026 que fue firmado por el presidente Gustavo Petro.

¿Cuántas personas afectadas dejan las inundaciones?

De acuerdo con reportes oficiales, más de 154.000 personas han resultado afectadas por la emergencia climática. Miles de viviendas presentan daños parciales o totales, mientras que comunidades rurales enfrentan pérdidas significativas en sus cultivos y actividades productivas. En algunos territorios también se han reportado víctimas mortales y personas desaparecidas.

El Gobierno argumentó que las lluvias atípicas y el aumento del caudal en distintos afluentes configuraron una situación excepcional que exige respuestas inmediatas. La declaratoria permite redirigir partidas presupuestales, agilizar procesos de contratación y fortalecer la asistencia humanitaria en las zonas más impactadas.

Entre las acciones previstas se encuentran la entrega de ayudas económicas directas, suministro de alimentos y kits de emergencia, rehabilitación de vías terciarias y apoyo a pequeños productores que perdieron sus cosechas.

La decisión se produce en un contexto en el que el país ya venía enfrentando desafíos climáticos recurrentes. En esta ocasión, el Ejecutivo sostuvo que los daños recientes constituyen hechos nuevos que justifican la adopción de medidas excepcionales.

Mientras avanzan las labores de atención, autoridades nacionales y regionales coordinan el despliegue de equipos técnicos y humanitarios en los municipios más afectados del norte de Colombia, donde las lluvias continúan generando preocupación por posibles nuevas emergencias.

