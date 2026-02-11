Recientemente se reveló cómo le fue a Claro en cuanto a su rendimiento a nivel nacional en 2025. De acuerdo con un informe publicado por Forbes, tuvo unos ingresos de 16, 568 billones de pesos durante el año pasado, lo que representó un aumento del 4,2 % frente a los 15,984 billones de pesos que consiguió en 2024.

Así fueron las utilidades de Claro en Colombia y aumento en clientes

La operación de la marca, manejada en Colombia por el grupo empresarial mexicano América Móvil, reflejó lo que facturó gracias al aumento de sus clientes gracias a la cobertura en servicios móviles. De hecho, sus utilidades tuvieron un impacto positivo al cerrar 2025 con 3,028 billones de pesos. Según Forbes, esto superó los 2,973 billones de pesos logrados en 2024, lo que se tradujo en un aumento del 1,8 %.

Otro dato importante que mostró Claro fue el aumento de 500.000 clientes móviles más durante el cuarto trimestre del año. De acuerdo con la revista citada, esto fue más de la mitad en planes pospagos y permitió que la compañía llegara a diciembre con 42.7 millones de usuarios, un 4,2 % por encima de 2024.

Durante dicho trimestre, Claro tuvo el pico de 4,29 billones de pesos en ingresos, lo que le permitió tener utilidades para ese periodo de 832.000 millones de pesos. Sus ganancias por servicios durante el año pasado tuvieron un total de 12,575 billones de pesos.

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Aunque durante 2025 Claro conectó 49.000 accesos nuevos a banda ancha, también canceló más de 42.000 líneas de voz fija y televisión, por lo que solo tuvo utilidades en este aspecto de 7.000 usuarios, según detalló Forbes.

