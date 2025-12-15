Durante siete conciertos realizados en el año, la infraestructura tecnológica de Claro Colombia soportó un tráfico superior a los 30 terabytes de datos, equivalente a miles de horas de video en alta definición, millones de canciones y fotografías compartidas en tiempo real por los asistentes.

Según la compañía, los conciertos se han transformado en experiencias digitales donde el público exige conexión permanente para usar redes sociales, comunicarse o acceder a servicios.

Para responder a esta demanda, Claro desplegó más de 12.000 metros de fibra óptica, cinco estaciones base con tecnologías 4G y 5G y múltiples puntos de internet fijo en zonas estratégicas del recinto.

Artistas como Green Day, Blessd y Shakira lideraron el consumo de datos, mientras que eventos como Imagine Dragons y Guns N’ Roses marcaron récords en conexiones simultáneas en 4G y 5G.

En total, se registraron más de 165.000 minutos de voz y picos de hasta 18.000 usuarios conectados al mismo tiempo.

Estos resultados evidenciaron la capacidad de la red de Claro para garantizar una conectividad robusta y confiable, incluso en escenarios de alta concentración de personas, reafirmando el papel clave de la tecnología en la industria del entretenimiento en Colombia.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.