Hay momentos en los que, pese a la planificación y al esfuerzo de meses, los artistas se ven obligados a detener un concierto por causas completamente ajenas a su voluntad. Eso fue precisamente lo que le ocurrió a Shakira durante su primer ‘show’ en Córdoba, Argentina, un evento que había generado enorme expectativa entre sus seguidores.

La cantante colombiana llegó a la ciudad con su esperada gira ‘Las mujeres ya no lloran tour’, un espectáculo que ha recorrido varios países y que marca una nueva etapa en su carrera. Sin embargo, cuando el concierto ya había avanzado cerca de 85 minutos, una tormenta eléctrica acompañada de una intensa lluvia obligó a suspender de manera abrupta la presentación.

El momento más crítico se vivió mientras Shakira interpretaba ‘Pies descalzos’, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio. Las fuertes precipitaciones y la actividad eléctrica comenzaron a afectar el desarrollo del espectáculo, haciendo imposible continuar sin poner en riesgo la seguridad de la artista, su equipo técnico y los miles de asistentes presentes en el estadio.

Antes de la suspensión, el público logró disfrutar de varios de los grandes éxitos de la barranquillera, entre ellos ‘Estoy aquí’, ‘Ojos así’, ‘Las de la intuición’, ‘TQG’ y ‘Monotonía’, canciones que fueron coreadas con entusiasmo por los fanáticos que llenaron el estadio Mario Alberto Kempes.

La decisión de finalizar el evento fue comunicada de inmediato a través de las pantallas del recinto. El mensaje fue claro:



“Le informamos que, debido a las condiciones climáticas adversas, se da por finalizado el evento”.

En el mismo comunicado se explicó que la medida se tomó con el objetivo de proteger la seguridad y el bienestar de todos los asistentes, apelando a la comprensión del público ante una situación inevitable.

A pesar de la explicación oficial, muchos fans manifestaron su descontento en redes sociales, señalando la frustración que sintieron tras una larga espera para ver en vivo a la artista colombiana.

Algunos asistentes aseguraron que habían viajado desde otras ciudades e incluso desde otros países para asistir al concierto, por lo que la cancelación generó molestia y tristeza entre los seguidores.

No obstante, otros fanáticos expresaron su apoyo a Shakira y respaldaron la decisión, entendiendo que la prioridad debía ser la seguridad ante un fenómeno climático impredecible.

Si las condiciones lo permiten, Córdoba podrá disfrutar del segundo concierto de Shakira este lunes 15 de diciembre, fecha que sigue en pie dentro de la programación oficial de la gira. La expectativa ahora se centra en que el clima acompañe y permita a la artista ofrecer el espectáculo completo que miles de personas esperan.

El episodio deja en evidencia que, incluso para figuras internacionales como Shakira, hay factores que no pueden controlarse, y que en medio del show, la seguridad siempre debe estar por encima de cualquier otra consideración.

