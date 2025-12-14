La actriz Lina Tejeiro compartió a través de sus redes sociales que enfrenta un momento muy doloroso debido a la muerte de su perro Romeo, que la acompañó durante ocho años. La actriz aprovechó la plataforma para despedirse y expresar su tristeza por la pérdida.

Sigue a PULZO en Discover

Según relató la actriz, su mamá y su hermano se encargaron de cuidar a Romeo en la veterinaria durante su enfermedad, evitando que estuviera solo. La actriz destacó la importancia de este apoyo familiar en medio de la difícil situación.

En su mensaje, Lina detalló que la enfermedad de su mascota comenzó hace cuatro meses, justo cuando iniciaba los ensayos de su obra de teatro. El perro sufrió una pancreatitis y, según la actriz, ambos lucharon juntos para superar la enfermedad, aunque finalmente no logró recuperarse.

Durante una de las presentaciones de la obra, Tejeiro recibió la llamada de la veterinaria informándole sobre la gravedad del estado de Romeo, pero no pudo contestarla. Fue su madre quien le comunicó la situación, lo que intensificó la preocupación de la actriz.

(Vea también: [Video] Margarita Rosa de Francisco se casó (otra vez) y mostró que ¿la tercera será la vencida?)

La actriz también compartió detalles del tratamiento de su mascota, que estuvo un mes hospitalizado con sonda nasogástrica y alimentación cada seis horas. “Un mes hospitalizado, con sonda nasogástrica y alimento cada seis horas. Pensé abandonar la obra solo para estar junto a ti en la clínica“, expresó la artista en el ‘post’.

¿Cómo se llaman los perros de Lina Tejeiro?

Lina Tejeiro, reconocida actriz colombiana, ha compartido en varias entrevistas y a través de sus redes sociales detalles sobre su vida personal, incluyendo a sus mascotas. Antes del fallecimiento de uno de ellos, Tejeiro tenía tres perros: Romeo, Kimmy y Coco.

Cada uno de ellos pertenece a razas diferentes: Romeo era un pomerania, Kimmy un yorkshire terrier y Coco un chihuahua. La actriz ha mostrado en diversas ocasiones a sus perros, destacando la cercanía que mantiene con sus mascotas dentro de su vida cotidiana.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.