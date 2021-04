green

Como consultó la actriz, el problema de su cachorro es un tipo de alopecia, del que solo sabía que podría tratarse del síndrome de Cushing, pero estaba buscando un especialista que fuera experto en este tipo de condiciones; no obstante, horas después aseguró que ya había dado con un buen veterinario.

Además, en la grabación, la también ‘influenciadora’ mostró que ‘Romeo’ tenía una gran pérdida de pelo (alopecia canina) en la zona de su pecho; este problema estaría siendo cada vez más preocupante.

¿Qué es la alopecia canina, como la que tiene el perro de Lina Tejeiro?

La condición es la pérdida excesiva de pelo, como la que sufren algunas personas; se produce no solo por la mudanza natural, también ocurre debido a enfermedades cutáneas, fallas metabólicas (como el síndrome de Cushing), parásitos externos, infecciones y por alergias alimentarias, indica Animal’s Health.

Síndrome de Cushing, una de las causas de la alopecia canina

Como indica Dechra, la enfermedad es de tipo endocrina y se relaciona con la producción excesiva de cortisol, hormona del estrés; la condición usualmente se produce por “un tumor, a menudo benigno, en la gládula pituitaria o en la glándula adrenal”.

¿Cómo se diagnostica el síndrome de Cushing?

Para saber si el can tiene este problema, el especialista debe realizar “pruebas de sangre, orina” y ultrasonidos abdominales; no obstante, no existe ningún tipo de examen que identifique el síndrome en un 100 %. Una vez detectado, el experto indicará cuál es el tratamiento que debe recibir el animal, esto dependerá de cada caso, informó el portal.