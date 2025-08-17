La vicepresidenta Francia Márquez llegó a su puesto con la firme postura de que de la mano de Gustavo Petro se iban a conseguir muy buenos resultados para que el país notara el cambio y los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos, comenzaran a vivir sabroso.

(Ver también: “Me dolió”: Francia Márquez ventiló diferencias con Petro y acusó al Gobierno de racismo)

Sin embargo, a un año del cierre de este Gobierno las cosas no han salido como se esperaba, pues la violencia no ha bajado, las deudas siguen bastante altas y muchas personas la siguen pasando realmente mal, aunque las cifras económicas digan lo contrario.

Además, con este panorama y en este Gobierno Nacional, la vicepresidenta ha quedado de lado, pues en estos tres años otros personajes han tenido más relevancia, como el caso de Laura Sarabia e incluso Armando Bendetti, por lo que ella no ha ocultado su molestia en varias oportunidades.

Lee También

Este domingo, en diálogo con ‘Los informantes’ de Caracol Televisión, la vicepresidenta se refirió a cómo le ha cambiado la vida tanto a ella como a su familia desde que está en ese puesto, asegurando que al contrario de mejorar, se convirtió en una pesadilla.

-Pero en estos tres años, ¿ha vivido sabroso o no? – le preguntó la periodista.

-La verdad, vivía sabroso antes. Vine acá a sufrir, literal. Ha sido una paridera muy verraca.

Además, aseguró que al igual que ella, su familia también está de acuerdo en que antes vivían más tranquilos, ya que ninguno es ajeno a las críticas en las redes sociales y tampoco que no pueden salir por temor a que algo les pueda pasar.

Por otro lado, de nuevo habló de sus enfrentamientos con la exdirectora del Dapre Laura Sarabia, quien, dijo Francia, se le volvió en una piedra en el camino en su Ministerio de la Igualdad, ya que demoraba los procesos, no le daba presupuesto en incluso para una contratación se demoraba incluso meses.

(Ver también: Hija de Petro se metió en la discusión y le respondió a Francia Márquez: “Falta de gestión”)

Finalmente, aseguró que espera que el presidente retome el camino en lo que queda de su mandato, ya que hay muchas personas que no la están pasando bien y por eso no siente que ha actuado de buena manera, ya que se hicieron muchas promesas que en estos tres años no se han cumplido.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.