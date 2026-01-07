Lo que era un rumor terminó por confirmarse. Juan Carlos Pinzón decidió apostarle a la Gran Consulta por Colombia, la coalición de derecha y centroderecha que quiere definir un candidato único para enfrentar a Iván Cepeda, candidato de Gustavo Petro, en las presidenciales de 2026.

La revista Semana señaló que Pinzón obtuvo formalmente el aval del Partido Oxígeno, y en los últimos días terminó de despejar sus dudas sobre si lanzarse directamente a la primera vuelta o someterse a la consulta abierta que se definirá en marzo próximo.

Con su ingreso, Pinzón se une a una lista cada vez más larga de precandidatos que decidieron apostarle a una tarjeta única y a un solo aspirante en mayo. Entre ellos están Paloma Valencia —recientemente proclamada como la carta oficial del uribismo—, Vicky Dávila, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria.

El propósito es claro: impedir que la oposición se divida en la primera vuelta con múltiples campañas compitiendo entre sí y darle fuerza a una alternativa sólida que pueda disputar la Casa de Nariño. En palabras de integrantes del bloque, la idea es presentar “una opción seria, moderna y competitiva frente a Petro y sus aliados”.

Aunque el anuncio oficial se hará este miércoles 7 de enero, Pinzón ya venía mostrando señales del movimiento. Esta misma semana se reunió con los demás precandidatos para afinar detalles y recibir las condiciones para integrarse.

Juan Carlos Pinzón no podría unirse a Abelardo de la Espriella

Entre las reglas de juego está el compromiso de respetar el resultado de la consulta, apoyar públicamente al ganador o ganadora y abstenerse de convertirse en fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, candidato que se mantiene por fuera de la colectividad y que algunos sectores consideran demasiado radical para atraer el voto moderado.

La medida busca impedir “dobles candidaturas encubiertas” y proteger el objetivo de la convergencia: salir a la primera vuelta con un liderazgo claro y una maquinaria cohesionada.

La entrada de Pinzón no borró el hecho de que la unidad total seguirá siendo difícil. De la Espriella y Sergio Fajardo confirmaron que no participarán en ninguna consulta y que buscarán llegar directamente a la primera vuelta. Fajardo reiteró que su apuesta seguirá siendo independiente, mientras que De la Espriella lanzó pullas asegurando que nunca hubo un esfuerzo real para integrar su nombre a la conversación.

Pinzón, quien fue embajador ante la Casa Blanca, no ha ocultado su interés en lograr apoyos en Estados Unidos. Algunos analistas creen que apostará por mostrar cercanía a figuras políticas en Washington para fortalecer su imagen internacional. Sin embargo, desde el Gobierno Petro ya advirtieron que denunciarán cualquier indicio de injerencia extranjera en la campaña.

Donde sí se han movido los contactos es dentro del uribismo. Aunque Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático, Pinzón se reunió con el expresidente Álvaro Uribe en fechas recientes. En el partido aún hay quienes consideran que el exministro podría convertirse en un eventual plan B o incluso en un puente con sectores más moderados de derecha.

