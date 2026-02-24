José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, oficializó su renuncia al Centro Democrático y anunció que dará el salto al partido Salvación Nacional, colectividad que hoy respalda la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

El anuncio lo hizo a través de una carta enviada a Gabriel Vallejo, director de esa colectividad, en la que lanzó fuertes críticas a la situación interna del partido fundado por el uribismo.

En el documento, Lafaurie aseguró que dentro del Centro Democrático “persisten intereses oscuros, ahora al interior del partido, que van en contravía de sus principios fundacionales”, frase que marca el tono de su salida.

#Atención José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, renunció oficialmente al Centro Democrático e irá al partido Salvación Nacional, que hoy apoya la candidatura de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia. El anuncio lo hizo en una carta dirigida a Gabriel… pic.twitter.com/4xYPWHzD60 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) February 24, 2026

También cuestionó la falta de espacios de concertación y señaló que no es aceptable que existan “castas” dentro de la colectividad que reciban un trato preferencial. “No es aceptable que en el Centro Democrático existan ‘castas’ que merezcan especial atención”, escribió.

Con su decisión, Lafaurie se alinea con Salvación Nacional en momentos clave de la carrera presidencial y se suma al respaldo que ese partido le ha dado a De la Espriella en su aspiración a la Casa de Nariño.

