Luego de varios días de incertidumbre y mensajes extorsivos que aumentaron la angustia, Diana Ospina apareció en Bogotá. La noticia fue confirmada por el alcalde Carlos Galán después de que sus allegados denunciaran que desconocidos les aseguraron que la tenían retenida y les exigieron dinero para liberarla.

Según el mandarario local, Ospina llegó al CAI Mirador y de ahí fue trasladada para reencontrarse con sus familiares. “La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente”, dijo el alcalde.

El caso había encendido las alarmas en la capital, especialmente porque la mujer fue vista por última vez tras celebrar un cumpleaños en Theatron, reconocida discoteca ubicada en Chapinero. Según se conoció, hacia las 3:00 de la mañana tomó un taxi en la calle y alcanzó a fotografiar el vehículo, imagen que se convirtió en una de las pistas clave en la búsqueda.

Durante su desaparición, familiares también reportaron al menos 12 retiros en su cuenta bancaria, así como la creación de un grupo con cuatro de sus contactos cercanos. “Nos dijeron que la tenían retenida, nos pidieron una plata, accedimos y nos tumbaron”, había comentado uno de sus allegados.

La Secretaría de Seguridad de Bogotá había informado que el Gaula de la Policía trabajaba de la mano con la familia, recolectando información y adelantando búsqueda activa. Finalmente, la mujer apareció y se encuentra recibiendo acompañamiento institucional para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades continúan con las indagaciones para establecer si detrás de los mensajes y exigencias de dinero hubo una estructura criminal y para determinar qué ocurrió desde la madrugada en que tomó el taxi hasta el momento de su reaparición.

