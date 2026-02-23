El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó que un nuevo frente frío tendrá incidencia sobre el país entre el 22 y el 26 de febrero de 2026, con efectos directos en varias regiones, especialmente en el Caribe colombiano y el área insular.

Según el comunicado oficial, este fenómeno, sumado a otros factores atmosféricos, provocará incremento de las precipitaciones, aumento en la intensidad de los vientos y alteraciones en el oleaje, condiciones que obligaron a activar alertas preventivas y planes de contingencia.

En términos generales, el Ideam explicó que el evento tendrá mayor influencia entre el 22 y el 25 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, mientras que en el mar Caribe el impacto podría extenderse hasta el 26 de febrero.

Regiones con mayor riesgo por lluvias y deslizamientos

El Ideam detalló que el aumento de lluvias se sentirá con mayor intensidad en las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica, con especial atención en zonas como el Golfo de Urabá y departamentos como:

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

La Guajira (centro y sur)

Antioquia

Norte de Santander

Caldas

Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Valle del Cauca

Cauca

Nariño

Chocó.

Estas condiciones elevan la probabilidad de deslizamientos de tierra, crecientes súbitas e inundaciones, sobre todo en áreas ribereñas y de alta pendiente, por lo que las autoridades pidieron especial vigilancia en corredores viales y zonas rurales.

Desde el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se advirtió que las lluvias intensas podrían generar emergencias locales si no se refuerza el monitoreo en ríos, quebradas y laderas inestables.

Vientos fuertes y mar de leva en el Caribe y San Andrés

Por su parte, la Dirección General Marítima (Dimar) alertó que el frente frío tendría una influencia directa en inmediaciones del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en los cayos del norte.

De acuerdo con los pronósticos, se esperan vientos del norte y noreste entre 30 y 50 kilómetros por hora, además de olas entre 2,3 y 3,2 metros en el archipiélago. En sectores del litoral central de Bolívar, Atlántico y Magdalena, el oleaje podría alcanzar entre 2,0 y 3,0 metros, lo que representa condiciones marítimas peligrosas.

Por esta razón, la Dimar recomendó a pescadores, navegantes y al sector turismo alejarse de la costa, asegurar embarcaciones y atender únicamente la información emitida por canales oficiales.

Recomendaciones de las autoridades ante el frente frío

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que mantiene activa la coordinación con autoridades territoriales y reiteró el llamado a fortalecer los planes de contingencia.

Entre las principales recomendaciones están asegurar techos e infraestructura liviana, vigilar el comportamiento de los ríos, limpiar drenajes, preparar kits de emergencia y evacuar de manera preventiva si las condiciones lo ameritan. En el Pacífico, se pidió monitorear laderas, evitar zonas de riesgo y reportar cualquier señal de deslizamiento.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.