En plena carrera por la Casa de Nariño, Álvaro Uribe sigue moviendo el panorama político y esta vez ha dicho que apoyará al ganador de la Gran Consulta por Colombia, buscando consolidar un bloque fuerte que enfrente a la izquierda en 2026, incluso si eso implica respaldar a alguien distinto a la candidata oficial de su partido.

El Centro Democrático tiene como carta a Paloma Valencia, pero la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo pondrá a competir a nueve aspirantes de derecha y centro derecha. Aunque en la colectividad hay confianza en que Valencia obtenga el primer lugar, Uribe reiteró que el compromiso será con quien resulte vencedor en las urnas.

“Hay que apoyar al que gane, es una responsabilidad legal y de honor”, dijo el exmandatario en entrevista con Caracol Radio.

“Yo creo que ahí nosotros habíamos dicho que una gran consulta que nos incluyera a todos, y estos nueve compatriotas acordaron una consulta en el partido. Eso lo hizo la dirección del partido, a los senadores y a los aspirantes, y por mayoría dijeron que sí. La doctora Paloma, nuestra gran candidata, estaba en esa conversación. A mí me pareció bien, y apoyamos la decisión que ella finalmente tomó de estar en esa consulta”, agregó, sobre la participación del partido en esa consulta.

La frase dejó claro que su respaldo no dependerá únicamente de afinidades personales. Incluso, dentro del mismo partido hay voces que prefieren la aspiración de Abelardo de la Espriella, quien ha aparecido punteando en algunas mediciones junto con Iván Cepeda, del Pacto Histórico.

Uribe, además candidato al Senado en el renglón 25, ha acompañado a Valencia en su gira nacional. Desde los escenarios ha insistido en la necesidad de elegir por primera vez a una mujer presidenta y ha enfocado sus críticas en el proyecto político de izquierda.

