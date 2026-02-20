Un incendio estructural se registró en la tarde de este viernes 20 de febrero en una edificación de ocho niveles ubicada en la carrera 30 con calle 71, en Bogotá. El hecho obligó a la movilización de unidades de emergencia, que a esta hora trabajan en el control de la situación.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte oficial del cuerpo de Bomberos de Bogotá, las llamas se concentraron en los ductos de un restaurante de ‘Mi parrilla boyacense’ que funciona en el edificio. Los organismos de socorro adelantaron labores de ataque directo al fuego y ventilación mecánica para evitar que el humo y las altas temperaturas se propaguen a otros pisos.

Lee También

🚨Controlamos un incendio estructural en una edificación de 8 niveles, en la Carrera 30 con Calle 71. Incidente en desarrollo. pic.twitter.com/wcpi5PfdIe — Bomberos Oficiales de Bogotá (@BomberosBogota) February 20, 2026

(Vea también: [Videos] Voraz incendio en popular zona de hoteles cerca del Tayrona: llamas destruyeron todo)

Por el momento, no se reportan personas lesionadas. Sin embargo, el incidente continúa en desarrollo y se mantiene el monitoreo en la zona mientras avanzan las maniobras para extinguir completamente el incendio.

Se recomienda a los ciudadanos evitar el sector y atender las indicaciones de los equipos de emergencia mientras se supera la situación.

* Pulzo.com se escribe con Z