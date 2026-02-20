Un impresionante incendio se dio en Mendihuaca, una zona popular de hoteles junto a la playa en Magdalena. La emergencia se registró pasado el mediodía de este viernes 20 de febrero en la zona turística ubicada en el kilómetro 35 de la vía entre Santa Marta y Riohacha, que queda a pocos kilómetros del Parque Tayrona, insignia de la biodiversidad colombiana.

La situación fue tan grave que se tuvieron que enviar cuerpos de bomberos desde Santa Marta y Dibulla (La Guajira) para dispersar las llamas que consumieron varias cabañas de la playa. Videos evidenciaron la voracidad de las llamas, mientras personas intentaban sacar algunos muebles y colchones de los establecimientos, para evitar pérdidas mucho más graves.

Mientras varios testigos pedían a la gente que no se acercara a la conflagración, otros trataban de socorrer la situación con baldes llenos de agua.

Aquí, más videos del incendio en Mendihuaca, cerca del Parque Tayrona:

#AEstaHora se registra un incendio en plena zona turística entre las playas de Mendihuaca y Guachaca, cerca del Parque Tayrona.

Una cabaña de madera es consumida por la llamas, mientras los habitantes de la zona intentan evitar que el fuego se propague. pic.twitter.com/Hr9OaKUIWG — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 20, 2026

Incendio consume una cabaña en Mendihuaca, Magdalena. Piden ayuda urgente a los organismos de socorro para controlar la emergencia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lAecKtNWcu — Revista Semana (@RevistaSemana) February 20, 2026

Inclusive, al lugar tuvieron que llegar miembros del Ejército para ayudar a la comunidad y a los otros organismos de socorro para apagar el incendio. La institución militar informó que las llamas se dispersaron en casi su totalidad.

El Ejército agregó que un total de siete cabañas resultaron afectadas y consumidas por el fuego. Pese a los graves daños estructurales, no se reportaron lesionados de gravedad y se evitó una tragedia peor al no registrar víctimas fatales.

¡Soldados al servicio de la comunidad en Santa Marta! #AEstaHora, un pelotón de nuestro @Ejercito_Div1, apoya las labores de extinción de un incendio estructural que afecta 7 cabañas en el sector turístico de Mendihuaca. Afortunadamente, la rápida reacción ha permitido que,… pic.twitter.com/IcYS3ZhhjL — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) February 20, 2026

