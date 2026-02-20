Escrito por:  Redacción Nación
Un impresionante incendio se dio en Mendihuaca, una zona popular de hoteles junto a la playa en Magdalena. La emergencia se registró pasado el mediodía de este viernes 20 de febrero en la zona turística ubicada en el kilómetro 35 de la vía entre Santa Marta y Riohacha, que queda a pocos kilómetros del Parque Tayrona, insignia de la biodiversidad colombiana.

La situación fue tan grave que se tuvieron que enviar cuerpos de bomberos desde Santa Marta y Dibulla (La Guajira) para dispersar las llamas que consumieron varias cabañas de la playa. Videos evidenciaron la voracidad de las llamas, mientras personas intentaban sacar algunos muebles y colchones de los establecimientos, para evitar pérdidas mucho más graves.

Mientras varios testigos pedían a la gente que no se acercara a la conflagración, otros trataban de socorrer la situación con baldes llenos de agua.

Inclusive, al lugar tuvieron que llegar miembros del Ejército para ayudar a la comunidad y a los otros organismos de socorro para apagar el incendio. La institución militar informó que las llamas se dispersaron en casi su totalidad.

El Ejército agregó que un total de siete cabañas resultaron afectadas y consumidas por el fuego. Pese a los graves daños estructurales, no se reportaron lesionados de gravedad y se evitó una tragedia peor al no registrar víctimas fatales.

 

